Last-Minute-Schock für Hallwang in Itzling

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:20

Im Nachtragsspiel der 18. Runde musste sich der UFC SV Hallwang auswärts beim ASV Salzburg mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Denkbar ärgerlich: Die Gäste waren in Itzling lange auf Siegkurs gelegen und erst in der fünften Minute der Nachspielzeit um die drei Punkte gebracht worden.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Später Nackenschlag für Hallwang, ASVler nicht mehr Letzter

Für die Hallwanger, die vor diesem Nachtrag mit 22 Punkten auf Rang zehn positioniert waren, zählt im Kampf um den Klassenerhalt jedes Körndl. Daher war der Gedanke ganz und gar nicht vermessen, dass im Duell mit dem Liga-Schlusslicht unbedingt das Punktemaximum heraushüpfen sollte. Und es sah für die Drachschwandtner-Crew lange ganz gut aus: Asanovic glückte ein Blitzstart (6.), der von ASV-Boy Costalunga zwar egalisiert wurde (19.), ehe Leitner die Gastelf neuerlich in Führung ballerte (27.). Diese hielt schließlich bis in die Nachspielzeit, ja bis Dedovic zum großen Spielverderber avancierte und mit seinem Last-Minute-Ausgleichstreffer Hallwang doch noch einen Point abluchste (95.). Im Zwischenklassement fehlen den Flachgauern aktuell zwei Punkte auf das rettende Ufer, indes haben die Städter mit dem Punktgewinn die Rote Laterne an Bergheim abgegeben.

