Neumarkt fügt Thalgau erste Frühjahrspleite zu

Nach acht ungeschlagenen Partien in der Salzburger Liga musste der UFV Thalgau im Heimspiel gegen den TSV Neumarkt wieder einmal eine Niederlage einstecken. Der Tabellenführer, dem die intensive Cup-Schlacht gegen Kuchl noch in den Knochen gesteckt hatte, unterlag der Hajek-Elf mit 2:3.

Brandl schockte müden Spitzenreiter

"Wir haben zuletzt viele Spiele absolviert. Vor allem die Cup-Partie am Mittwoch gegen Kuchl hat man gespürt", sagte Heim-Trainer Christoph Gruber, dessen Schützlinge gegen Neumarkt in Hälfte eins nicht so wirklich auf Touren kamen. Diese Tatsache nützte Neumarkts Brandl eiskalt aus, besorgte seinen Farben per Doppelpack (20., 27.) einen Zwei-Tore-Bonus zur Halbzeitpause.

Thalgaus Aufholjagd blieb unbelohnt

Ganz so einfach ließ sich Thalgau allerdings nicht abschütteln. "Die Moral war top", erzählte Gruber, der sah, wie Knipser Mrkonjic ebenfalls einen Zweierpack herauszauberte: Erst per Straf- (70.), Momente danach per Freistoß (75.). Die Platzherren bastelten am Turnaround, trafen insgesamt nicht weniger als dreimal die Torumrandung. Doch der teils fahrlässige Umgang mit den Einschussmöglichkeiten sollte sich im Finish noch rächen. Da drückte Veselinovic zum 2:3 ab (81.). Nach dem Cup-Aus und der ersten Ligapleite seit Langem muss man sich um den Leader aber weiß Gott keine Sorgen machen. Gruber beruhigte: "Das Minimalziel Klassenerhalt ist längst erreicht, der Druck komplett weg. Die Mannschaft ist gut drauf und wird bis zum Saisonende alles daran setzen, möglichst viele Spiele zu gewinnen."

