Von wegen gmahde Wies'n: Fixabsteiger quälen Teams mit Klassenerhalt-Ambitionen

Details Montag, 15. Mai 2023 14:27

Spiele gegen Fixabsteiger werden desöfteren mit Pflichtsieg, gmahde Wies'n oder anderen Begriffen assoziiert. In der 22. Runde der Salzburger Liga sollte es zum Teil aber ganz anders kommen. Während der USC Eugendorf (2:1 beim ASV) und der FC Puch (3:2 in Altenmarkt) bis zum Schluss um die drei "fest eingeplanten" Points zittern mussten, erlebte der UFC SV Hallwang im Gastspiel beim FC Bergheim sein blaues Wunder.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Eugendorf und Puch gerieten ins Schwitzen

Die Eugendorfer wurden in Itzling mächtig auf die Probe gestellt. Nachdem Kloiber seine Grün-Weißen quasi mit dem Anpiff in Front geballert (1.), ASV-Aushilfsstürmer Seyringer einen Patzer der Gäste zum 1:1 genützt (12.) und Teufl nach dem Seitenwechsel ein Solo mit dem neuerlichen Führungstreffer gekrönt hatte (58.), drückten die Städter wie wild auf den abermaligen Ausgleich. Die Truppe von Übungsleiter Fritz Oberascher scheiterte desöfteren an Eugendorf-Goalie Thaller, einmal zitterte das Torgebälk. Die Reischl-Truppe sollte den knappen Vorsprung ins Trockene bringen, mit den drei erzitterten Points einen weiteren Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. "Dieses Mal war das Glück auf unserer Seite", schnaufte Eugendorf-Trainer Daniel Reischl tief durch.

Ebenfalls bangen musste Puch auf dem Altenmarkter Kunstgrün. Dort sah's für die Tennengauer zunächst ganz gut aus, nachdem Jukic per Elfer (17.) und Schweiger (30.) ihre Farben zu einer beruhigenden 2:0-Pausenführung verholfen hatte. Weil sich das Schlusslicht allerdings nicht aufgab, durch Bozic (49.) und Sahiti (85.) gar zum Ausgleich kam, stand hinter einem vollen Erfolg der Pucher plötzlich ein großes Fragezeichen. Kurz vor Schluss holte Schweiger zum Doppelpack aus (88.), stellte für Puch doch noch das Punktemaximum sicher. "Eine tolle Moral", lobte Puch-Spielertrainer Mersudin Jukic seine Schützlinge.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Hallwang schüttet gegen Bergheim aus

Mit leeren Händen stand Hallwang da. Und das, obwohl die Drachschwandtner-Männer im Verlauf der ersten 45 Minuten schon den Grundstein für den Auswärtssieg gelegt hatten. Rasidovic stellte zeitig auf 0:1 (6.), Tunc legte nach (15.). Trotz Vielzahl an Torchancen gaben die Gäste gegen Fixabsteiger Bergheim das Heft, das Spiel und letztendlich auch die Punkte fast schon leichtfertig aus der Hand. Hindler per Doppelpack (60., 81.) und Mohammad in der dritten Minute der Nachspielzeit ließen die Hallwanger verdutzt dreinschauen.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei