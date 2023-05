Neumarkt erschüttert Bramberg im Nachschlag

Details Montag, 15. Mai 2023 14:44

Der TSV Neumarkt hat der TSU Bramberg im Heimspiel am letzten Drücker doch noch ein 2:2-Remis abgetrotzt. Nachdem die Oberpinzgauer selbst spät in Führung gegangen waren, sicherte Elvis Ozegovic seiner Crew in der dritten Minute der Überspielzeit einen wohl nicht unwichtigen Zähler.

Fotocredit: TSV Neumarkt

Last-Minute-Punkt für Neumarkt vielleicht Goldes wert

Vor knapp 100 Zusehern brachte Veselinovic den TSV Neumarkt in der 27. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste sollte im Laufe des zweiten Durchgangs folgen. Erst stellte Trainersohn Hanser auf 1:1 (67.), ehe Wechselberger in Minute 87 der vermeintliche Siegestreffer glückte. Diese Rechnung schienen die Bramberger aber ohne den TSV aufgestellt zu haben. Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, als Ozegovic von der Strafraumgrenze einen satten Schuss auspackte, der im TSU-Kasten einschlug - 2:2. "Der mit Abstand beste Gegner bisher", sprach Neumarkt-Coach Hans Hajek dem Gegner ein dickes Lob aus.

Während Bramberg als Fünfter auf der Stelle tritt, weiterhin aber beste Karten für den Klassenerhalt hat, rückten die Neumarkter dem ominösen Strich zumindest um einen Punkt näher, liegen momentan einen Zähler darunter.

