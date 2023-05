Derbyniederlage lässt Schwarzachs Ligaverbleib-Chancen drastisch sinken

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 13:01

Zum verspäteten Rundenabschluss hat der SV Schwarzach ausgerechnet im Pongau-Derby gegen Fixabsteiger UFC Altenmarkt mit 1:2 den Kürzeren gezogen. Die Krimbacher-Crew rutschte somit in die Abstiegszone, bleibt zudem die drittschwächste Frühjahrsmannschaft der Salzburger Liga.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Drei Goals in sechs Minuten

Nachdem vor 200 Besuchern die erste Halbzeit zu einer Nullnummer avanciert worden war, ging's in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs so richtig rund. In Minute 50 durchbrach Altenmarkts Moises die Torsperre, wenige Augenblicke später glich Ofensberger aus (52.), ehe Illmer den baldigen Landesligisten - wiederum nur wenige Minuten danach - zum vierten Ligaerfolg der laufenden Saison verhalf (56.). Um auch nach Runde 23 über den ominösen Strich zu sein, hätte es für die Schwarzacher in diesem Pongauer Derby zwingend einen Dreier gebraucht.

"Do or die" gegen Adnet

Im Herbst hatte Aufsteiger Schwarzach noch für Furore gesorgt, im bisherigen Frühjahr konnten die Schützlinge von Übungsleiter Mario Krimbacher nicht mehr an die im ersten Saisonabschnitt gezeigten Leistungen anknüpfen. Knallharte Statistik: In den bis dato zehn absolvierten 2023er-Partien ernteten nur die beiden Fixabsteiger, Altenmarkt (8) und Bergheim (6), weniger Früchte als die Schwarzacher (9). Als drittschwächste Frühjahrsmannschaft der Salzburger Liga stehen die Chancen auf den Klassenerhalt nicht mehr allzu gut. Bei drei noch ausstehenden Begegnungen fehlen ebenso viele Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Auf dem übrigens Adnet liegt - Schwarzachs nächster Gegner.

