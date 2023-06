Salzburger Liga: Thalgau feiert Meistertitel, Neumarkt muss runter

Details Sonntag, 11. Juni 2023 16:57

Der UFV Thalgau hat sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Puch endgültig die Krone in der Salzburger Liga aufgesetzt. Indes zog der TSV Neumarkt im Dreikampf gegen den Abstieg den Kürzeren und muss in die 1. Landesliga absteigen.

Fotocredit: UFV Thalgau

Großer Jubel in Thalgau

In der Salzburger Liga sind am gestrigen Samstag die finalen Entscheidungen gefallen. An der Tabellenspitze brachten die Thalgauer das Schäfchen ins Trockene. Nachdem sich die Gruber-Jungs zuhause gegen Puch durch Kreuzers Blitz-Doppelpack (6., 7.) und Ilija Jagic (41.) komfortabelst vorangeballert hatten, konnten die Tennengauer das Endresultat zumindest noch etwas knapper gestalten. Schweiger (45.+1, 92.) traf quasi im Einklang mit Pausen- und Schlusspfiff doppelt. "Wir wollten den Titel unbedingt, sind jetzt natürlich überglücklich", sagte Thalgaus frischgebackener Meistertrainer, Christoph Gruber. Bürmoos, das lediglich ein Thalgau-Umfaller genützt hätte, schlug Altenmarkt auswärts mit 4:2.

Keine Schützenhilfe: Neumarkt muss runter

Im Kampf um den Ligaverbleib ließen die beiden Klubs, die vor dieser allerletzten Runde oberhalb des ominösen Striches gelegen waren, rein gar nichts mehr anbrennen. Während Adnet dank Sparber- und Nestaval-Zweierpack gegen den ASV klar mit 4:0 die Oberhand behielt, jagte Siezenheim Hallwang sogar mit 5:0 vom Grün. Ganz zum Leidwesen der Neumarkter, die gegen Schwarzach zwingend einen Sieg gebraucht hätten und zeitgleich auf einen Adneter oder Siezenheimer Punkteverlust hoffen mussten. Nach dem 0:0 gegen die Pongauer war somit klar: Das Hajek-Kollektiv muss die Salzburger Liga in Richtung 1. Landesliga verlassen.

