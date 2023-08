Eric Mitterlechner ballert Golling zum Auftaktsieg in Grödig

Details Mittwoch, 09. August 2023 21:34

Der SC Golling hat am Mittwochabend das Nachholspiel auswärts beim SV Grödig mit 2:0 zu seinen Gunsten entschieden. Eric Mitterlechner war mit seinen zwei erzielten Buden der absolute Sieggarant. Vor allem der Treffer zur Gäste-Führung riss die Mäuler aller auf.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Duell anfangs "auf Messers Schneide"

"Vom Ballbesitz her und wie Grödig letztendlich gekommen ist, war's genau so, wie wir uns das erwartet hatten", schilderte Golling-Coach Patrick Schöberl. Angriffe und einstudierte Spielzüge des ehemaligen Bundesligisten zu unterbinden, stand in dieser Nachtragspartie ganz oben auf der Gollinger To-do-Liste. "Das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben gut zugestellt, waren im Mittelfeld giftig und haben nach Balleroberung über zwei, drei Stationen den Weg in die Tiefe gesucht", sagte Schöberl, der in der Anfangsphase dennoch beobachtete, wie die Grödiger eine satte Möglichkeit verballerten. "Beim Stand von 0:0 ist das Spiel auf Messers Schneide gestanden."

Eric Mitterlechner zeigte mit Doppelpack auf

In der 25. Minute gelang es Eric Mitterlechner, die Torsperre zu durchbrechen. Übrigens mit einem Tor zum Zunge schnalzen. "Er hat den Torwart vom Mittelkreis überhoben", staunte auch Schöberl nicht schlecht. Nachdem ein Treffer der Platzherren wegen einer Abseitsstellung nicht gezählt hatte (31.) und es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Kabine gegangen war, schnürte Mitterlechner zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einer klassischen Umschaltsituation seinen Doppelpack (51.). Diese Führung sollte bis zum Schluss halten. Auch, weil der Heimelf im Finish ein weiterer Torerfolg wegen Abseits aberkannt worden war. "Unterm Strich war's - aufgrund unserer Defensivleistung - ein verdienter Sieg", fand Schöberl. Den Grödigern steht schon am Freitag gegen Aufsteiger Henndorf das nächste Heimspiel ins Haus, Golling muss am Samstag nach Puch.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei