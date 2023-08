Zehn Eugendorfer retten Punkt gegen Siezenheim

Details Samstag, 12. August 2023 08:40

Der USC Eugendorf und der UFC Siezenheim haben in der 2. Runde der Salzburger Liga die Punkte geteilt. Goals von Hannes Endletzberger und Moritz Waldmann sorgten für ein 1:1-Remis. Die Grün-Weißen mussten nach dem Platzverweis für Patrick Berner den Schlussakt zu zehnt bestreiten.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Siezenheimer klopften am Führungstor an

"Vor dem Spiel hätten wir ein X in Eugendorf bejubelt, jetzt sind wir schon ein bisserl enttäuscht", sagte Siezenheim-Trainer Peter Urbanek, dessen Schützlinge einen vollen Erfolg in dieser Freitagabendpartie seiner Meinung nach "klar verdient" gehabt hätten. Nach anfänglichem Abtasten und Halbchancen hüben wie drüben war der Führungstreffer für die Siezenheimer quasi zum Greifen nahe. Sturm vergab eine Top-Chance, Waldmann setzte einen Kopfball an den Pfosten. Indes wehte bei der Heimelf in der Offensive eher ein laues Lüftchen. "Im letzten Drittel sind wir einfach nicht gut genug gewesen", gab Eugendorf-Dompteur Daniel Reischl zu.

"Überragender" Schmid hielt Punkt fest

Zu Beginn des zweiten Abschnitts drehten plötzlich die Hausherren zum Torjubel ab. Nach einem Endletzberger-Standard sah Gäste-Schlussmann Leindecker nicht wirklich gut aus (55.). "Den hat er sich selber reingeboxt", murrte Urbanek. Nachdem der gelbverwarnte Berner mit der Ampelkarte vom Feld gefolgen war (63.), switchte Siezenheim endgültig auf Vollgasmodus um. "Leider waren wir in dieser Phase zu ungeduldig und gierig", konstatierte Urbanek, der zumindest den Ausgleichstreffer bejubeln durfte. In der 80. Minute traf Waldmann per Halbvolley zum 1:1. Mehr sollte es für die Siezenheimer aber nicht geben. Auch, weil Eugendorf-"Handsch" Schmid einen Sahnetag erwischte, zwei, drei Möglichkeiten der Gäste fast schon heroisch vereitelte. "Der hat wirklich überragend gehalten", gab's auch von Urbanek Beifall.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei