0:5! Anif von Bürmoos an die Kandare genommen

Der Fehlstart für den USK Maximarkt Anif ist perfekt! Nach der 0:2-Heimpleite unter der Woche gegen Hallein musste sich der Regionalliga-Absteiger gestern Abend auswärts beim SV Bürmoos mit 0:5 geschlagen geben. Unberechenbar: Beim SVB trugen sich fünf verschiedene Akteure in die Schützenliste ein.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Bürmoos zur Pause voran

300 Besucher sahen in der Seearena zu Beginn ein Duell auf Augenhöhe. "In den ersten zehn Minuten war das Spiel ausgeglichen. Anif hatte eine Chance, wir hatten eine Chance", erzählte Bürmoos-Übungsleiter Daniel Buhacek. Danach legten die Heimischen einen Zahn zu und erspielten sich erkennbare Vorteile. "Wir sind viel aggressiver in den Zweikämpfen gewesen, haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten", so Buhacek. Diese Tatsache sollte sich bis zum Pausenpfiff auch auf der Anzeigetafel bemerkbar machen. Ugrinovic stellte nach exakt einer Viertelstunde auf 1:0, Kirchtag legte in Minute 34 nach.

Anif schlitterte in ein Auswärtsdebakel

Wenige Momente nach dem Wiederankick vergoldete Kopelent einen Bürmooser Traum-Restart mit dem 3:0 (49.). "Das war ein wichtiges Tor. Mit dem war's dann gegessen", sprach Buhacek von einer Vorentscheidung. Trotz komfortablem Drei-Tore-Bonus ließ der SVB nicht locker und ballerte sich in der weiteren Folge zu einem Kantersieg. Erst schenkte Weber den Anifern ein viertes Goal ein (56.), ehe Suljic mit einem gefühlvollen Lupfer aus 20 Metern über Gäste-Schlussmann Stadlbauer hinweg den Endstand fixierte (87.). "Eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft", hatte Buhacek nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Straßwalchen wieder gut lachen.

