"Wichtig und verdient" - Straßwalchen siegt in Thalgau

Der SV Straßwalchen hat sich im Zuge der 2. Runde auswärts beim UFV Thalgau mit 2:1 durchgesetzt. Während die Grün-Weißen mit zwei Auftaktsiegen optimal in die neue Spielzeit gestartet sind, ist beim Vorjahresmeister nach zwei Pleiten en suite Katzenjammer angesagt.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Gäste gaben den Takt vor

Straßwalchen startete fast schon überfallsartig in dieses Zweitrundenduell. Wenige Sekunden war die Partie alt, als Pichler der heimischen Defensive entwischte und im Eins-gege-Eins mit Heim-Schlussmann Erol cool blieb - 0:1 (1.). "Wir haben das Geschehen von Anfang an bestimmt", resümierte Markus Chudoba, Straßwalchens Sportlicher Leiter. In der 20. Minute beinahe das 0:2, doch Pichler verstolperte bei seinem Sturmlauf den Ball. "Das war eine große Chance", wusste auch Chudoba.

"Haben uns das Leben selbst schwer gemacht"

Nachdem sich anfangs der zweiten Hälfte ein munteres Hin und Her entwickelt hatte, übernahm die Gastelf zur Stundenmarke wieder das Kommando. Erst vergab Pichler eine weitere dicke Gelegenheit, kurz darauf stellte Joker Forthuber nach weitem Schörghofer-Einwurf endlich - aus der Sicht der Grün-Weißen - auf 0:2 (82.). Vorentscheidung? Denkste! Kurz vor Ultimo segelte ein abgefälschter Kreuzer-Schuss zum 1:2 ins Glück und legte somit die Basis für hochspannende Schlussminuten. "In den vier Minuten Nachspielzeit ist aber nichts mehr rausgekommen", schnaufte Chudoba durch. Eine Woche nach dem 2:5 in Bramberg musste sich der amtierende Salzburger-Liga-Champ nun auch Straßwalchen geschlagen geben. "Für uns ein wichtiger und verdienter Sieg. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft", fand Chudoba, dem der finale Nervenkitzel gar nicht schmeckte. "So wie dieses Spiel verlaufen ist, musst du normalerweise mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Zum Schluss haben wir uns das Leben noch einmal selbst schwer gemacht."

