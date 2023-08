Salzburger Liga kompakt: Das war die 3. Runde

Details Mittwoch, 16. August 2023 13:01

Am gestrigen Hochfest Mariä Himmelfahrt wurde in der Salzburger Liga die 3. Runde gespielt. Neben vier Remis, zwei Heimsiegen und einem Auswärtssieg sorgte der SV Kuchl für den Wow-Effekt schlechthin. Die Tennengauer ballerten den SV Straßwalchen mit 7:1 aus der Negova-Arena und sind somit das einzige Ligateam, das bis dato noch keinen einzigen Punkt abgeben musste.

Kuchl brauste über Straßwalchen hinweg

Mit zwei Auftakterfolgen im Gepäck machten die "Roten Teufel" aus Kuchl in und mit Straßwalchen, das ebenfalls die ersten zwei Partien für sich entschieden hatte, kurzen Prozess. Mauberger (12.), Buchegger (24.), Zweierpacker Savic (19., 37.) und Sulejman (45.) sorgten schon im Laufe der ersten Halbzeit für glasklare Verhältnisse, die sich nach dem Seitenwechsel noch verstärkten. Nestaval (47.) und Hofer vom Elferpunkt (66.) schenkten den Flachgauern das halbe Dutzend ein. Straßwalchen kam in Person von Pichler in Minute 68 nur noch zum 1:7-Ehrentreffer.

Puch nach Auftaktschmach voll da, erste Früchte für SAK, Golling gewann Tennengau-Duell

Ebenfalls jubeln durften Puch, Golling und der SAK. Während die Pucher den Katastrophenstart (1:2 gegen Adnet) mit einem Sieg gegen Golling (1:0) und dem gestrigen 3:1 in Henndorf schön langsam vergessen machen, schrieb der SAK erstmals in der noch jungen Salzburger-Liga-Spielzeit an - dank des Hager-Goldtreffers gegen Neo-Schlusslicht Eugendorf sogar voll. Im Tennengauer Derby feierte Golling über Adnet einen knappen 2:1-Erfolg.

Anif und Thalgau weiter sieglos

Indes müssen Absteiger Anif und Vorjahresmeister Thalgau weiter auf den ersten Dreier warten. Im direkten Duell schlug sich das Momentum erst auf die Seite der Gruber-Männer, die durch Mrkonjic (12.) und Fetahaj (16.) schon mit zwei Toren Vorsprung in Führung lagen. Memic sicherte den Anifern (38., 47.) mit seinem geschnürten Zweierpack einen Zähler.

Weiters:

Bramberg 2:2 Seekirchen

Siezenheim 0:0 Grödig

Hallein 1:1 Bürmoos

