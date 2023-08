Siezenheims Mayer sorgt für Puch-Achterbahnfahrt zu Saisonbeginn

Details Sonntag, 20. August 2023 14:49

Der UFC Siezenheim hat in der Sonntagsmatinee den FC Puch mit 2:1 bezwungen und den Tennengauern somit die zweite Saisonpleite zugefügt. Während die Urbanek-Jungs auch nach vier gespielten Runden ohne Niederlage bleiben, erlebt die Fötschl-Crew nach Niederlage, Sieg, Sieg und Niederlage in diesen Tagen und Wochen eine echte Achterbahnfahrt.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Mayer schlug doppelt zu

Die Gäste aus Siezenheim erwischten den besseren Beginn. Allen voran Philipp Sturm mutierte in den Anfangsminuten zum ständigen Unruheherd. Erst zwirbelte der Ex-Profi einen ruhenden Ball von links an den Pfosten (5.), nur um etwas später nach Petrovic-Fauxpas einen Elfmeter rauszuholen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Patrick Mayer staubtrocken ins linke untere Eck zum 0:1 (20.). Apropos Mayer: Der sollte unmittelbar vor dem Pausentee neuerlich im Fokus stehen, als er nach Sturm-Querleger zum Pausen-0:2 einstiefelte (44.).

Puch-Aufholjagd blieb unbelohnt

Nach dem Wiederanpfiff probierten die Pucher alles, um in diesem Spiel noch einen Fuß in die Türe setzen zu können. Bis zu den ersten Highlights musste man sich aber lange gedulden. Erst prüfte der eingewechselte Gavric Leindecker per Freistoß (71.), ehe Hölzl einen eher unorthodoxen Ausflug des Siezenheimer Goalies mit dem 1:2 bestrafte (76.). Im Finish verpasste Hechenblaikner (84.) nach einer Ecke die wohl endgültige Entscheidung - Diallo (86.), Vincetic (87.) sowie Hölzl vorm leeren Tor (93.) den Ausgleichstreffer.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.