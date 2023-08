Eugendorf-Knoten in Straßwalchen geplatzt

Details Samstag, 26. August 2023 10:34

Nachdem in den ersten vier Runden lediglich zwei Points und kein einziger Sieg herausgesprungen war, konnte der USC Eugendorf gestern Abend auswärts beim SV Straßwalchen erstmals voll anschreiben. Die Eugendorfer hatten beim 4:2-Erfolg in der Straßwalchener Negova-Arena das nötige Spielglück auf ihrer Seite. "Das uns in den letzten Partien ja gefehlt hat", schmunzelte Coach Daniel Reischl über die ausgleichende Gerechtigkeit.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Eugendorf bejubelte ersten Saisondreier

Die Anfangsphase vor knapp 200 Besuchern gehörte den Platzherren, deren Belohnung auf dem Fuß folgte: Ivic verwertete eine Flanke aus dem Halbfeld mit Köpfchen zur frühen 1:0-Führung (9.). Während Straßwalchen auf Spielkontrolle aus war, warteten die tiefer formierten Gäste auf Umschaltmomente. "Je länger die erste Halbzeit gedauert hat, desto besser sind wir ins Spiel gekommen", bemerkte Reischl bei seinen Kickern einen kontinuierlichen Leistungsanstieg. Der 1:1-Ausgleich sollte noch vor der Pause fallen: Ein gewonnenes Kopfballduell von Költringer öffnete Mayr die Pforten, der cool einstiefelte (37.).

Nachdem Mayr mit seinem Doppelpack die Gastelf zum ersten Mal an diesem Abend in Front gelupft (67.) und Ivic im Endspurt die Weichen voll und ganz auf Punkteteilung gestellt hatte (87.), sollte das Pendel in der Nachspielzeit doch noch auf die Seite der Eugendorfer ausschlagen. Erst verwandelte Gsenger einen Handelfmeter souverän zum 2:3 (91.), ehe Kloiber nach missglücktem Burger-Abschlag (94.) den ersten Saisonsieg perfekt machte. "Wie schon die letzten Spiele war auch dieses Spiel sehr knapp. Aufgrund der Chancen, finde ich, dass wir verdient gewonnen haben. Dem Spielverlauf nach hätte es aber auch 2:2 ausgehen können", bilanzierte Reischl.

