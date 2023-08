Kuchl wahrt Nimbus der Unbesiegbarkeit

Details Sonntag, 27. August 2023 09:34

Der SV Kuchl eilt in der Salzburger Liga weiter von Sieg zu Sieg! Nach SAK, Bramberg, Straßwalchen und Anif setzten die Hofer-Jungs dieses Mal den UFC Hallein auf die Abschussliste. Die "Roten Teufel" agierten in der Salinenstadt gewohnt erbarmungslos und siegten am Ende deutlich mit 4:1.

Fotocredit: Adi Aschauer

Buchegger - ein Defensivmann mit Torjägerqualitäten

Nachdem man in den ersten vier Partien das Punktemaximum von zwölf Zählern auf das Konto verbucht hatte, knöpften sich die Kuchler am 5. Spieltag der Salzburger Liga die Kicker aus der Salinenstadt vor. In Hallein gab's für den Tabellenführer zunächst die kalte Dusche: Kraft stand nach einem Eckball am zweiten Pfosten goldrichtig und netzte per Volley zur frühen heimischen Führung ein (9.). Diese sollte ganze 20 Minuten halten, ehe Buchegger - ebenfalls nach einem ruhenden Ball - zum Pausen-1:1 traf (26.). Bockstark: Für den Kuchler Innenverteidiger war es wettbewerbsübergreifend der fünfte Treffer in sieben Partien.

Fotocredit: Adi Aschauer

Kuchler überstanden Hallein-Druck unbeschadet

Kuchl, das in Durchgang eins ein klares Chancenplus verzeichnet hatte, drehte zu Beginn der zweiten Halbzeit die Partie: Perlak setzte Savic in Szene, der neben der nötigen Durchschlagskraft auch seinen Killerinstinkt aufblizten ließ (52.). Inmitten einer Drangphase der Halleiner, in der ein Kraft-Abschluss gerade noch von der Linie gekratzt werden konnte (73.), brachte der SVK das Schäfchen schließlich ins Trockene: Erst krönte Doppelpacker Savic einen Umschaltmoment mit dem 1:3 (82.), in der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Hofer via Innenstange den Schlusspunkt (91.).

