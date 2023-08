Grödig mit Start-Ziel-Sieg im Oberpinzgau

Details Sonntag, 27. August 2023 09:58

Für den SV Grödig hat sich die Reise in den Oberpinzgau mehr als nur gelohnt. Der ehemalige Bundesligist setzte sich im 123km entfernten Bramberg mit 2:0 durch. Die Treffer von Robert Völkl und Manuel Fraunhuber waren bereits in der Anfangsviertelstunde gefallen.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto

Grödiger hielten ihren Laden abermals dicht

Den ersten Stimmungsmacher in der Bramberger Smaragdarena gab's schon nach wenigen Minuten, als Yildirim einen Elfmeter ans Torgebälk setzte (5:). Mit dem Schrecken davongekommen setzten die Grödiger in der weiteren Folge zum blitzschnellen Sturmlauf an. Zwei Minuten nach dem verballerten Penalty brachte Kapitän Völkl die Gäste in Führung (7.), die Fraunhuber - wiederum nur fünf Minuten danach - verdoppelte (12.). Den Zwei-Tore-Bonus und den damit verbundenen Auswärtssieg ließ sich das Deliu-Kollektiv nicht mehr nehmen. Mit dem dritten Zu-Null-Spiel in Folge pirscht sich der Regionalliga-Absteiger schön langsam an die Top-3 heran. Indes rutschten die Wildkogler nach der zweiten Saisonniederlage weiter in Richtung Tabellenkeller ab.

