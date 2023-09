Grödig setzt Erfolgslauf gegen Straßwalchen fort

Details Freitag, 01. September 2023 22:20

Der SV Grödig hat zuhause gegen den SV Straßwalchen seinen Erfolgslauf fortgesetzt. Die Deliu-Männer, die am Freitagabend mit 2:0 die Oberhand behalten haben, blieben somit auch im sechsten Pflichtspiel hintereinander ungeschlagen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Wie gegen Bramberg: Fraunhuber und Völkl trafen

Dass man sich aktuell in Topform befindet, hat der ehemalige Bundesligist nicht nur zuletzt in der Liga, sondern auch kürzlich im Landescup gegen Westligist Bischofshofen (3:1) gezeigt. Daheim gegen Straßwalchen gaben die Grödiger von Anfang an den Ton an. "Auch wenn wir phasenweise zu wenig das Zentrum bespielt haben", sagte Grödig-Trainer Arsim Deliu, für dessen Truppe sich gegen die Straßwalchener Fünferkette im Mittelfeld personelle Überzahl ergab. Gejubelt wurde im heimischen Lager dennoch: Im Fallen und nach einem Querball stellten Fraunhuber (22.) und Captain Völkl (35.) auf 2:0.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Kapitän stellte Sieg sicher

Kurz nach dem Wiederbeginn hauchte Johnson seinen Straßwalchenern wieder Hoffnung ein, traf zum 2:1 (47.). "Vom extrem billigen Gegentreffer hat sich meine Mannschaft aber nicht verunsichern lassen", schilderte Deliu. In Minute 63 packte Völkl nach einem Gestocher in der gegnerischen Box dann endgültig den Deckel drauf - 3:1. "Unterm Strich war's verdient", holten Deliu und seine Grödiger die Saisonpunkte 11, 12 und 13.

