Anif geht Knopf auch in der Liga auf

Der USK Maximarkt Anif hat eine mehr als turbulente Woche mit einem 2:0-Auswärtserfolg beim USC Eugendorf abgeschlossen. Für das Nicht-mehr-Tabellenschlusslicht, das gestern Übungsleiter Markus Huber vor die Türe gesetzt hatte, war's der erste volle Ligaerfolg in der laufenden Saison.

Fotocredit: Adi Aschauer

Anif glückte Befreiungsschlag auch in der Liga

Erst der 3:0-Cuperfolg in Puch, dann die Entlassung von Trainer Huber - im Lager der Anifer war es im Vorfeld dieser 6. Runde ziemlich rundgegangen. Unter der Leitung von "Co" Kristijan Bogosavac wollte man sich beim Gastspiel in Eugendorf auf das Wesentliche, auf das Sportliche konzentrieren. Mit Erfolg: Nach einer torlosen ersten Halbzeit führten Memic (58.) und Schober (86.) den Regionalliga-Absteiger zu Liga-Saisonsieg Nummer eins. "Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir unsere Torchancen einfach besser verwertet haben. Der Sieg ging in Ordnung", fand Bogosavac.

In der Tabelle gaben die Anifer die Rote Laterne vorübergehend an Adnet ab, sind jetzt Vorletzter. Indes kommt Eugendorf als aktueller Tabellendreizehnter weiter nicht in die Gänge.

