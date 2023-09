Kuchl demontiert Bürmoos im Topspiel der Runde

Details Sonntag, 03. September 2023 13:50

Leader SV Kuchl hat das Sonntagsmatch gegen den Tabellenvierten SV Bürmoos klar und deutlich zu seinen Gunsten entschieden. Die Hofer-Boyband hatte den Grundstein zum späteren 5:1-Triumph bereits in Hälfte eins gelegt, zur Pause eine luxuriöse 3:0-Führung in der Tasche gehabt.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Machtdemonstration der Kuchler

"In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt", zeigte sich Kuchl-Trainer Thomas Hofer vollends begeistert. Der Tabellenführer der Salzburger Liga brannte in den ersten 45 Minuten ein wahres Feuerwerk ab und erspielte sich seine Chancen nahezu im Minutentakt. Nachdem Perlak zur frühen Führung eingenetzt hatte (9.) und Hödl nach einem überragend vorgetragenen Angriff genau dort gestanden war, wo ein Mittelstürmer in der Regel auch stehen muss (26.), schlug kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Nestaval-Granate ein (41.). "Im Endeffekt hätten wir noch ein, zwei Tore mehr schießen können", betonte Hofer.

Hofer-Crew schraubte zurück, Bürmoos verbessert

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Hödl vom Punkt auf 4:0 (47.) - danach gingen es die Tennengauer etwas bedächtiger an. "Wir haben zurückgeschalten und die Bürmooser ihre Sache wesentlich besser gemacht", erzählte Hofer. Die Gäste, die in Durchgang zwei wesentlich kompakter und mutiger aufgetreten waren, kamen durch Joker Schubeck zum Ehrentreffer (74.), ehe Schlusspunkt-Setzer Danner für das letzte Highlight in dieser Begegnung sorgte - 5:1 (84.). "Am Ende war der Sieg mehr als verdient - auch in dieser Höhe", fand Hofer.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.