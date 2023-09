Glasklarer Auswärtserfolg für Thalgau in der Marmorstadt

Details Sonntag, 03. September 2023 14:22

Der UFV Thalgau hat am Tag des Herren einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Der amtierenden Salzburger-Liga-Meister besiegte den SK Adnet auswärts mit 5:0. Während die Marmorstädter nun Letzter sind, zeigt die Formkurve des Gruber-Kollektivs stark nach oben.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Effiziente Thalgauer machten kurzen Prozess

Adnet ging im Heimspiel vor knapp 150 Besuchern anfangs mutig zu Werke. "In den ersten 20, 25 Minuten hat's der Gegner ganz gut gemacht, ist auch zur ein oder anderen Chance gekommen", bilanzierte Thalgau-Übungsleiter Christoph Gruber. In der weiteren Folge zogen die Gäste aber auf und davon. Mrkonjic per Doppelpack (26., 41.) und ein Eigentor von Heim-Akteur Moltinger (37.) brachten den Salzburger-Liga-Champion der Vorsaison im Affentempo auf Siegkurs.

Gäste sattelten noch zwei Goals drauf

Im zweiten Spielabschnitt blieben die Adneter im Konter stets gefährlich, die Thalgauer weiter in Torlaune. In Minute 63 stellte Omanovic auf 0:4, im Endspurt Fetahaj auf 0:5 (86.). Zweitgenannter hatte darüber hinaus noch einen 30-Meter-Freistoß an den Querbalken gesetzt (53.). "Nach unserem dritten Tor war das Spiel zwar noch nicht entschieden, aber es war relativ klar, in welche Richtung es gehen wird", sagte Gruber, dessen Crew nach dem sensationellen Erfolg im Landescup gegen die Salzburger Austria (4:3) nun in der Liga nachlegte.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.