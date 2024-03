Kantersieg! Hallein deklassiert Anif zum Frühjahrsauftakt

Details Freitag, 15. März 2024 22:23

Der UFC Hallein hat die Rückrunde in der Salzburger Liga mit einem Kantersieg eröffnet. Die Salinenstädter fertigten den USK Maximarkt Anif am Freitagabend daheim mit 5:1 ab.

Fotocredit: Adi Aschauer

Frühes Führungstor wirkte lähmend

Die heimischen Tennengauer erwischten vor 600 Besuchern einen tollen Start in diese Partie. Bereits in der fünften Spielminute brachte ein herrlicher Doppelpass Markus Auer in eine aussichtsreiche Position - der staubtrockene Abschluss des Kapitäns ließ die Salinenstädter früh jubeln. "Mit der Führung sind wir dann etwas nervös geworden", stellte Hallein-Coach Christoph Lessacher fest. Mit viel Ballbesitz, aber auch viel Quergeschiebe brachte Hallein die Anifer nicht wirklich in Verlegenheit. Im Gegenteil. "Wir haben Anif ins Spiel gebracht", konstatierte Lessacher, der kurz vor dem Pausentee den nicht unverdienten 1:1-Ausgleich hinnehmen musste. Nach einem Fehler im Spielaufbau sagte Patrick Schober danke (42.).

Fotocredit: Adi Aschauer

Vier Standardtore lotsten Hallein auf die Siegerstraße

In Durchgang zwei avancierte Adrian Vurbic zum großen Unterschiedsspieler. Der Offensivgeist brachte seine Crew erst nach einem verlängerten Einwurf (55.), kurz darauf per Freistoß (60.) mit zwei Toren in Front. Für die abstiegsgefährdeten Anifer sollte es auf den letzten Metern noch dicker kommen. Ein verwandelter Tanzberger-Elfer (83.) und ein Aliu-Eigentor nach einem direkt anvisierten Vurbic-Corner (93.) sorgten für eine empfindliche 1:5-Schlappe. Die aus Lessachers Sicht am Ende des Tages dann doch einen Tick zu hoch ausfiel: "3:1 hätte gepasst, 5:1 ist heftig. Wir haben jeden Fehler eiskalt bestraft."

