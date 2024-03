4:1! Seekirchen für Siezenheim zu stark

Details Sonntag, 17. März 2024 16:28

Der SV Seekirchen hat mit einem klaren Heimsieg über den UFC Siezenheim seinen zweiten Platz gefestigt. Beim 4:1-Triumph trugen sich mit Kauba, Neumayr, Würtinger, Aigner und Brugger gleich fünf SVS-Kicker in die Schützenliste ein - Letztgenannter traf ins eigene Gehäuse.

Fotocredit: SV Seekirchen

Seekirchen machte kurzen Prozess

Besser hätte das Salzburger-Liga-Frühjahr für den SV Seekirchen gar nicht beginnen können. Just mit der ersten gelungenen Aktion brachte Lukas Kauba die Wallerseer in Front (2.), ehe Fabian Neumayr per Elfer (12.) und Lukas Würtinger (25.) gierig nachlegten. Der Drops war im Sportzentrum Aug somit früh gelutscht.

Leistungsgerechter 4:1-Erfolg

Deutlich in Führung liegend schraubten die Hausherren in Durchgang zwei etwas zurück. Nichtsdestotrotz trieb Michael Aigner den heimischen Vorsprung noch weiter in die Höhe - 4:0 (58.). Ein Eigentor von Unglücksrabe Patrick Brugger markierte in der 75. Minute den Endstand. "Wir sind zufrieden. Der Sieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung", resümierte Seekirchen-Übungsleiter Mario Lapkalo. Mit dem klaren Heimsieg bleiben die Seekirchener Kuchl-Jäger Nummer eins, liegen nun vier Punkte vor dem Neo-Dritten Hallein. Siezenheim rutschte indes auf Platz zwölf zurück.

