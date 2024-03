Puch spielt Formstärke auch gegen Henndorf aus

Details Sonntag, 31. März 2024 09:28

Es läuft beim FC Puch! Nach Adnet und Golling setzte die Truppe von Übungsleiter Mersudin Jukic dieses Mal die Union Henndorf auf die Abschussliste. Mit drei vollen Erfolgen und einem Torverhältnis von 10:0 ist der Start ins Frühjahr mehr als nur geglückt.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Führungsgoal als Dosenöffner

Die vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Pucher taten sich gegen diszipliniert zu Werke gehende Henndorfer anfangs schwer. "Mit der ersten halben Stunde war ich nicht zufrieden, weil wir da nicht den Zugriff hatten, den wir uns eigentlich gewünscht hätten", sagte Puch-Coach Mersudin Jukic. Nachdem Pavle Ratkov in Minute 29 die Tennengauer in Führung geballert hatte, lief's für die Jukic-Bande besser.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Erdogan schnürte Sack zu

Vor allem nach der Pause zeigte Puch das Gesicht, das es schon in den ersten beiden Frühjahrsrunden gezeigt hatte. "Wir waren aktiver und torgefährlicher", fand Jukic, für den der Führungsausbau in der Schussviertelstunde quasi eine logische Konsequenz war. In Minute 79 packte Eyüp Erdogan vom Elferpunkt endgültig den Deckel drauf - 2:0. Der dritte Sieg im dritten Frühjahrsspiel macht aus Pucher Sicht, no na, Lust auf mehr. "So kann es weitergehen", meinte Jukic mit Augenzwinkern. Am nächsten Wochenende muss der formstarke FCP nach Siezenheim.

