Gegentor als Weckruf! Bürmoos schenkt Adnet nach Rückstand halbes Dutzend ein

Der SV Bürmoos hat im Heimspiel gegen den Letzten SK Adnet erwartungsgemäß die Oberhand behalten. Dabei ließen sich die Flachgauer auch vom frühen Nackenschlag nicht beirren. Am Ende siegte der favorisierte SVB mit 6:2.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Spiel in wenigen Sekunden gedreht

Für die, von Beginn an tonangebenden Bürmooser gab's zuhause gegen Schlusslicht Adnet die kalte Dusche. Nach einem individuellen Fauxpas der Platzherren brachte Patrick Sparber den Underdog in Front (25.). "Eine Initialzündung", betitelte Bürmoos-Dompteur Daniel Buhacek die folgende Reaktion seiner Männer. Als wäre ein Schalter umgelegt worden, drehte der SVB binnen weniger Momente die Partie. Erst fand Bastian Kopelent im Rückraum Lazar Ugrinovic (33.), ehe Philip Kirchtag zum 2:1 abdrückte (34.).

"Wollen auch in Thalgau gewinnen"

Nach der Pause überließ das Buhacek-Kollektiv nichts dem Zufall. Zweierpacker Ugrinovic (56.) und Nedim Suljic (61.) stellten rund um die Stundemarke auf 4:1. Und nachdem auch Adnets Sparber zum zweiten Mal an diesem Fußballabend getroffen hatte (79.), machten Josef Höller (89.) und Patrick Probst (93.) das halbe Dutzend voll. Die Bürmooser, die im neuen Jahr noch ohne Dreier geblieben waren, kehrten somit in die Erfolgsspur zurück. "Freilich waren die ersten drei Frühjahrsrunden nicht zufriedenstellend, aber es gibt keinen Grund, um nervös zu werden", betont Buhacek. "Die Mannschaften haben sich im Winter gut verstärkt, die Rückrunde wird alles andere als einfach. Aber wir wollen dranbleiben und nächste Woche auch in Thalgau gewinnen", geht Buhacek mit Optimismus voran. Währenddessen wird der Tabellennachzügler aus dem Marmordorf zuhause gegen Aufsteiger Henndorf um den dritten Saisonerfolg fighten.

