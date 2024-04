Langer Atem und späte Goals! Seekirchen prolongiert Erfolgslauf in Straßwalchen

Details Samstag, 06. April 2024 01:46

Mit dem vierten Sieg im vierten Frühjahrsspiel hat der SV Seekirchen seine beeindruckende Form einmal mehr unter Beweis gestellt. Am Freitagabend setzten sich die Wallerseer auswärts in Straßwalchen spät, aber nicht weniger verdient mit 3:1 durch. Danylo Plakhtyria machte mit seinem Doppelschlag in der Nachspielzeit alles klar.

"Übermotivierter" Ex-Seekirchener hielt Straßwalchen im Spiel

In der Straßwalchener Negova-Arena präsentierte sich der Tabellenzweite Seekirchen absolut Seekirchen-Like. "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und uns viele Chancen herausgearbeitet", bilanzierte Gäste-Dompteur Mario Lapkalo. Aus einer dieser angesprochenen Möglichkeiten konnten die Wallerseer auch Kapital schlagen. In Minute 25 rieb Andreas Pär Christoph Chudoba die Kirsche auf, der sie mit dem zweiten Kontakt zum 0:1 in die lange Ecke legte. Ein Akteur stach Lapkalo besonders ins Auge: Straßwalchen-Schlussmann und Ex-SVSler Nico Tezzele. "Tezzo war übermotiviert, hat stark gehalten."

Plakhtyrias finaler Blitz-Doppelpack stellte Heimelf endgültig kalt

Die Platzherren kamen wesentlich mutiger aus den Katakomben. "Sie haben die Zweikämpfe mehr angenommen und waren viel besser im Spiel", gestand Lapkalo, der Mitte der zweiten Halbzeit Schörghofers Treffer zum 1:1-Ausgleich hinnehmen musste (65.). Erst danach nahmen die Seekirchner das Heft wieder in die Hand. Mit Erfolg. In den Schlussminuten avancierte Danylo Plakhtyria zum Heilsbringer. Der Ukrainer drückte erst einen Chudoba-Stangler rutschend über die Linie (92.), nur um kurz darauf den Straßwalchenern endgültig den Strom abzudrehen - 1:3 (94.). "Aufgrund der späten Tore sicherlich glücklich, aber verdient", fand Lapkalo.

