Zweikampfstarke Siezenheimer stoppen Puch-Run

Sonntag, 07. April 2024 11:49

Nach zuletzt drei Siegen musste der FC Puch gestern im Auswärtsspiel beim UFC Siezenheim die ersten Verlustpunkte der noch jungen Rückrunde hinnehmen. Dabei kamen die Tennengauer mit der Zweikampfstärke der Heimischen überhaupt nicht zurecht.

Bissiges Siezenheim kaufte Puch die Schneid' ab

Mit vollen Erfolgen gegen Adnet (3:0), Golling (5:0) und Henndorf (2:0) war der FC Puch ausgezeichnet aus der Winterpause gekommen. Gestern fand der Erfolgslauf der Pucher auf Siezenheimer Geläuf ein Ende. "Der Gegner hat viele hohe Bälle gespielt und war sehr zweikampfstark", gestand Puch-Trainer Mersudin Jukic. Philipp Sturm ballerte das Urbanek-Kollektiv schon in der zweiten Minute per Freistoß in Front und nachdem die Tennengauer gegen Ende hin voll ins Risiko gegangen waren, drückte David Mühlbauer nach einem Konter zum 2:0-Endstand ab (90.). "Die Niederlage tut weh, weil ich der Meinung bin, dass mehr möglich gewesen wäre", meinte Jukic. Vor allem nach dem Seitenwechsel, wo Sebastian Hölzl für die Gastelf die beste Ausgleichschance ausließ.

Die "Ex" kommt nach Puch

"Am Montag werden wir wieder ins Training gehen, um uns bestmöglich auf Freitag vorzubereiten", verfolgt Jukic einen klaren Plan. Am Freitag wird Jukic mit seinen Puchern schließlich auf Ex-Klub SAK treffen, im Zuge dessen ein komplett anderes Spiel erwarten. "Der SAK ist ein Gegner, der Fußball spielen will. Das kommt uns mehr entgegen." Die Siezenheimer, die nach ihrem punktelosen Start den zweiten Sieg en suite feierten, müssen am Samstag zu den angeknockten Gollingern.

