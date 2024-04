Standards bringen Seekirchen gegen Anif nächsten Dreier

Details Samstag, 13. April 2024 09:36

Standardsituationen können im Fußball ein probates Mittel sein. Gleich zwei an der Zahl brachte dem SV Seekirchen im Freitagabendspiel gegen den USK Maximarkt Anif einen schlussendlich verdienten 2:0-Erfolg. Weil auch Spitzenreiter Kuchl im Frühjahr makellos bleibt, gab's am Acht-Punkte-Rückstand abermals nichts zu rütteln.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Seekirchen nahm schrittweise Fahrt auf

Während die Seekirchener im heimischen Sportzentrum Aug vom Start weg auf Spielkontrolle aus waren, lauerten die Gäste aus Anif auf Fehler und die daraus resultierenden Umschaltmomente. "Das haben sie in den ersten zehn Minuten gut gemacht. In dieser Phase hatten wir noch unsere Probleme", schilderte Seekirchen-Dompteur Mario Lapkalo. Nach dem Stotterstart sollte der heimische Motor aber wie geschmiert laufen. Mit wesentlich mehr Zugriff gingen die Wallerseer in der 29. Minute schließlich in Führung. Nach einer Einwurfverlängerung drückte Fabian Neumayr das Leder zum 1:0 über die Linie. "Richtig drübergenudelt", fand Lapkalo.

"Hätten Spiel auch anders entscheiden können"

Seekirchen, das im Frühjahr bislang noch keinen einzigen Zähler abgegeben hatte, legte noch vor der Pause nach. Wieder war ein ruhender Ball der Ausgangspunkt, Fabian Büchele behielt bei einem Gestocher die Übersicht und stellte auf 2:0 (44.). "Im Endeffekt mussten zwei Standards her. Aber wir hatten etliche Chancen und hätten das Spiel somit auch anders entscheiden können", betonte Lapkalo. Mit dem 2:0-Sieg setzte Seekirchen seinen Erfolgslauf fort. "So kann es weitergehen", grinste Lapkalo, der mit seiner Truppe am kommenden Spieltag in der Salinenstadt beim drittplatzierten UFC Hallein bestehen muss. Auch da wird wieder gelten: Die eigenen Hausaufgaben erledigen und hoffen, dass Kuchl (muss nach Bürmoos) strauchelt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.