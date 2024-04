Hödl-Gala im Gipfeltreffen - Kuchl staubt gegen Hallein Big Points ab

Details Samstag, 13. April 2024 09:17

In Sachen Meisterschaftsentscheidung ist dem SV Kuchl am gestrigen Freitagabend ein wichtiger Erfolg gelungen. Der Leader, der nach wie vor acht Punkte vor Verfolger Seekirchen liegt, hielt den drittplatzierten UFC Hallein im Tennengau-Derby in Schach. Beim klaren 3:0-Erfolg erzielte Marco Hödl alle Treffer.

Fotocredit: Adi Aschauer

Hödl-Zweierpack unterstrich Kuchler Dominanz

Im Duell zweier Mannschaften, die alle bisherigen Frühjahrsspiele für sich entschieden hatten, präsentierte sich Kuchl so, wie sich ein Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung eben präsentiert. "In der ersten Hälfte waren wir richtig gut, Hallein hatte überhaupt keinen Zugriff", lobte Kuchl-Übungsleiter Thomas Hofer seine Truppe in höchsten Tönen. Dazu passend: Der Pausenstand. Marco Hödl brachte den Liga-Dominator schon in der 12. Minute in Führung, nur um kurz vor dem Halbzeitpfiff nachzulegen (41.).

Fotocredit: Adi Aschauer

Spitzenreiter bejubelte 12. (!) Zu-Null-Sieg

Nach einem verletzungsbedingten Doppeltausch (Kaindl und Danner mussten raus) sahen sich die "Roten Teufel" gezwungen, den Verbund eine Etappe nach hinten zu verlagern. "Wir haben uns zurückgezogen, Hallein mehr das Spiel überlassen, aber die haben keine Lösungen gefunden", analysierte Hofer. Außer Ayetigbos 25-Meter-Kracher ans Torgebälk sah Kuchls Trainer keine richtige Gefahr. Und weil Hödl in der Schlussviertelstunde seinen Hattrick perfekt machte, fiel der Derbyerfolg noch klarer aus. "Hochverdient - auch in dieser Höhe", fand Hofer, der sich kurz vor Ultimo noch um einen Elfmeter geprellt fühlte. Nichtsdestotrotz blieben die Kuchler Überflieger wieder ohne Gegentor. "Zum zwölften Mal", fügte der Erfolgscoach hinzu.

