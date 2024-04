Siezenheimer Erfolgssträhne hält auch gegen Aufsteiger Henndorf an

Details Samstag, 20. April 2024 23:58

Der UFC Siezenheim hat in der 21. Runde Aufsteiger Union Henndorf vor heimischem Publikum 2:1 gebogen. Mit dem vierten Sieg in Serie sind die Abstiegssorgen im Lager der Siezenheimer nahezu weg. Als Sechster liegt das Urbanek-Kollektiv weiterhin ein halbes Dutzend Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Siezenheim rang Henndorf in Unterzahl nieder

"Wir haben einen super Start erwischt", durfte Siezenheim-Coach Peter Urbanek freudig beobachten, wie Patrick Mayer vom Elferpunkt früh auf 1:0 stellte (1.). In der weiteren Folge drückten die Heimischen auf den zweiten Treffer, doch sowohl Breitenthaler als auch Munaro scheiterten am bestens aufgelegten Henndorf-Keeper. "Nach rund 30 Minuten haben wir den Faden verloren", nahm Urbanek eine etwas entschleunigte Heimelf wahr. Auf Seiten der Grün-Weißen, die nach Faschings Einwurfverlängerung durch Cem Emen zum Ausgleich gekommen waren (28.), verbuchte Offensivmann Yannik Hoffmann einen Alu-Treffer (40.).

In einer weitgehend ausgeglichenen zweiten Halbzeit bogen die Siezenheimer unmittelbar nach der Stundenmarke auf die Siegerstraße ein. Mit einem staubigen 20-Meter-Fernschuss ins lange Eck stellte Elias Hatzer den vierten Siezenheim-Erfolg en suite sicher (61.). "Unterm Strich absolut verdient. Im Endeffekt haben wir's eine Spur zu spannend gestaltet", fand Urbanek, dessen Crew die Partie zu zehnt zu Ende bringen musste. In Minute 70 hatte der gelbverwarnte Matthias Hechenblaikner die Ampelkarte gesehen.

Erfolgsrun prolongiert - "Überrascht mich nicht"

Siezenheim, das mit den Niederlagen gegen Seekirchen (1:4) und Eugendorf (1:2) ins Frühjahr gestolpert war, setzte mit zwölf Punkten aus den letzten vier Begegnungen wichtige Schritte in Richtung Klassenerhalt. Top: Bei den vollen Erfolgen gegen Grödig, Puch, Golling und Henndorf kassierte das Urbanek-Ensemble lediglich ein Gegentörchen. "Dass wir so einen Lauf haben, überrascht mich nicht. Die Leistung war schon gegen Seekirchen und Eugendorf okay. Aktuell präsentiert sich unsere Defensive sehr stabil. Es ist einfach cool, Trainer dieser Truppe zu sein." Chancen auf die nächsten drei Punkte gibt's für die Siezenheimer in acht Tagen am Sonntag. Da geht's zum abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Adnet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.