Gegen formstarke Siezenheimer: SAK mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Details Samstag, 04. Mai 2024 00:42

Der sich im Abstiegsstrudel befindende SAK 1914 hat im Freitagabendmatch drei wichtige Punkte geholt. Die Blau-Gelben behielten gegen zuletzt unschlagbar scheinende Siezenheimer zuhause knapp mit 2:1 die Oberhand. Alle drei Treffer fielen bereits in Durchgang eins.

Foto: FMT-Pictures/TA

SAK bremste formstarkes Siezenheim aus

Mit lediglich zwei Points Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz war der SAK quasi zum Punkten verdammt gewesen. Dass es ausgerechnet gegen Siezenheim, das in den letzten fünf Runden ungeschlagen geblieben war und unter anderem Spitzenreiter Kuchl ein Unentschieden abgeknöpft hatte, mit einem vollen Erfolg klappen sollte, freute Übungsleiter Paul Zeyringer umso mehr. "Der Sieg war wichtig, absolut verdient und hätte mit einer effizienteren Chancenverwertung sogar noch deutlicher ausfallen können."

Foto: FMT-Pictures/TA

Deckel bis zum Schluss nicht draufgepackt

Die Städter ballerten sich in der heimischen 28 BLACK ARENA zunächst mit zwei Goals in Führung. Daniel Reischl nach einem Eckball per Kopf (23.) und Matthias Gallei, der einen Stanglpass über die Linie drückte (28.), ließen die Heimfans binnen fünf Minuten zwei Mal jubeln. "Eine tadellose Leistung meiner Mannschaft", schwärmte Zeyringer, der in Hälfte eins nur einmal schlucken musste, als Siezenheims Lorenzo Munaro unmittelbar vor dem Päuschen eine Freistoßflanke zum 2:1 verwertete (44.). Nach dem Seitenwechsel verpassten die Nonntaler die Vorentscheidung. "Siezenheim hat mehr und mehr aufgemacht. Dadurch sind wir zu einer Vielzahl an Chancen gekommen", erzählte Zeyringer. Weil aber Resch, Hindler und Co. ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten, blieb das Duell bis zum Schlusspfiff spannend.

Foto: FMT-Pictures/TA

Zeyringer-Kicker wollen im Marmordorf nachlegen

"Jetzt fahren wir mit einer breiten Brust nach Adnet", nahm Zeyringer freudig zur Kenntnis, dass seine SAKler mit dem heutigen Heimerfolg die Ausgangsposition im Abstiegskampf bedeutend verbessern konnten. Mit einem weiteren vollen Erfolg am kommenden Mittwoch beim Tabellennachzügler könnte der nächste große Schritt in Richtung rettendes Ufer gemacht werden. "Wenn wir unsere Leistung wieder abrufen, gewinnen wir", zeigt sich Zeyringer optimistisch. Die zuletzt fünfmal hintereinander ungeschlagenen Siezenheimer müssen indes eine neue Serie starten. Wer weiß, vielleicht ja schon am Donnerstag daheim gegen Bramberg.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.