Spitzenduo siegt im Gleichschritt, Adnet erster Fixabsteiger

Leader Kuchl und sein erster Verfolger, der SV Seekirchen, haben in der 25. Runde im Gleichschritt einen vollen Erfolg eingefahren. Während die "Roten Teufel" daheim Eugendorf mit 3:1 schlugen, fegten die Lapkalo-Kicker - ebenfalls vor heimischem Publikum - über Schlusslicht Adnet hinweg. Fix: Nach der 0:8-Klatsche ist der Abstieg der Marmordörfler nun auch in der Theorie durch.

Wallerseer in Torlaune, Adnet abgestiegen

Das beste Heimteam der Salzburger Liga ließ sich auch von Schlusslicht Adnet nicht ärgern. Vor knapp 200 Besuchern feierte Seekirchen einen Start-Ziel-Kantersieg. Ein verwandelter Strafstoß von Fabian Neumayr (8.) avancierte schon früh zum Dosenöffner - Fabian Büchele (25.) und Michael Aigner (42.) legten noch vor Grubers Halbzeitpfiff nach. Dass die beiden Teams nicht in derselben Gewichtsklasse kämpfen, wurde nach dem Seitenwechsel noch einmal verdeutlicht. Felix Eliasch schnürte den Doppelpack (47., 68.), Neumayr (53., 72.) den Hattrick, ehe der eingewechselte Naranbat Ankhbat (76.) das Schützenfest abrundete. Während sich die Lapkalo-Crew in der Tabelle nicht abschütteln lässt, weiter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Kuchl liegt, können die Adneter die Rechenmaschinen beiseite legen. Der Gang in die 1. Landesliga ist besiegelt.

Nach frühem Schock drehte Kuchl auf

Apropos Spitzenreiter Kuchl: Für den gab es im Heimspiel gegen Eugendorf die berühmt-berüchtigte kalte Dusche. Es lief die erst dritte Spielminute, als Jonas Költringer den Tabellen-Mittelständer in Führung ballerte. Horst Nestaval (10.) und Marco Hödl (27.) vor der Pause und Max Danner (47.) unmittelbar danach lotsten die Tennengauer aber zurück in die Erfolgsspur.

Erster Titelentscheid am Mittwoch

Während die Titelentscheidung in der Salzburger Liga bis auf weiteres vertagt wurde, kommt's am Mittwoch im Pucher Waldstadion zum großen Showdown. Gegen den Westliga-Dritten FC Pinzgau spielen sich Übungsleiter Thomas Hofer und seine Kuchler im Salzburger Landescup den ersten von zwei möglichen Titeln aus.

