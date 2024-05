Wagner trifft: Hallein siegt glanzlos in Henndorf

Details Freitag, 17. Mai 2024 06:49

Am Donnerstagabend haben die Union Henndorf und der UFC Hallein die 26. Runde der Salzburger Liga eingeläutet. Grund zum Jubeln sollte es ausschließlich für die Salinenstädter geben, die sich dank Goldtorschütze Adrian Wagner knapp mit 1:0 durchsetzten. Torflaute prolongiert: Die Henndorfer blieben zum vierten Mal hintereinander ohne Treffer.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Wagner schockte Henndorf früh

Henndorf, das Anfang der Woche den sofortigen Rücktritt von Übungsleiter Franz Andessner akzeptiert hatte und bis Saisonende mit dem Trio Schimpl/Grössinger/Höfler fährt, startete gegen den Tabellendritten aus der Salinenstart denkbar ungünstig. Das Eröffnungsspiel der 26. Runde wurde gerade einmal zehn Minuten alt, als Paul Michelag zum Vorlagengeber und Adrian Wagner zum Vollstrecker avancierte - 0:1. "Wir hatten danach noch gute Chancen, hätten zur Pause 3:0 führen müssen", sah Hallein-Coach Christoph Lessacher die Seinen ineffektiv agieren.

Hallein rettete knappen Vorsprung ins Ziel

Nach der Pause bekamen die knapp 250 Augenzeugen ein zähes Fußballspiel zu sehen. Während die Halleiner in den Verwaltungsmodus wechselten, ihre Spielanlage etwas nach hinten verlagerten, fehlte auf Seiten der Heimischen über weite Strecken die feine Klinge. Weil der eingewechselte Stefan Bachner im Finish einen vielversprechenden Querleger um Haaresbreite verpasste, blieb's beim knappen Erfolg für die Gäste. "Glanzlos, aber unterm Strich verdient", bewertet Lessacher den gestrigen Auftritt.

Zu Pfingsten: Aufsteiger droht Super-GAU

Nach Bramberg (0:6), Straßwalchen (0:4) und Anif (0:5) blieben die Henndorfer gegen Hallein (0:1) zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Torerfolg. Als Tabellen-13. mit lediglich zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz droht dem Aufsteiger nun der Super-GAU. Anif (14.) reicht heute auswärts in Siezenheim schon ein X, um an den Grün-Weißen vorbeizuziehen. Golling (15.) müsste im Duell der Frühjahrsschwachen gegen Bürmoos voll anschreiben.

