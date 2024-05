Seekirchen nimmt zehn Pucher hops - Kuchl erneut unter Zugzwang

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 10:30

Der SV Seekirchen hat in der 28. Runde einen fulminanten 8:0-Auswärtserfolg gefeiert. Nachdem die Wallerseer im Pucher Waldstadion früh mit 2:0 geführt hatten, trug die Rote Karte für Emre Uygur das Übrige dazu bei. Wie bereits am vergangenen Wochenende übernahm die Lapkalo-Truppe vorübergehend die Tabellenführung. Kuchl steht heute Nachmittag in und gegen Golling unter Druck und in der Pflicht.

Foto: FMT-Pictures/TA

Puch-Gastspiel ganz nach Seekirchener Geschmack

Für die zweitplatzierten Seekirchener sollte es auswärts in Puch wie am Schnürchen laufen. Das Lapkalo-Kollektiv erwischte einen Traumstart: In Minute drei netzte Michael Aigner nach einem Standard ein, kurz darauf legte Andreas Pär nach (7.). Mit dem Rücken zur Wand stehend schwächten sich die heimischen Tennengauer Mitte der ersten Halbzeit selbst. Emre Uygurs Platzverweis (24.) sorgte dafür, dass Puch in den folgenden, knapp 70 Minuten zu zehnt auskommen musste. Christoph Chudoba (43.) und Fabian Neumayr (45.+1) ließen die Pausenführung auf 4:0 anwachsen.

Foto: FMT-Pictures/TA

"Sind im Titelkampf Passagier"

"Trainingsmatch will ich nicht sagen, aber es war dann eine klare Geschichte", erzählt Seekirchen-Coach Mario Lapkalo, dessen Crew im zweiten Abschnitt leichtes Spiel hatte und dementsprechend für noch klarere Verhältnisse sorgte. Elias Schaurecker (48.), abermals Aigner (50., 58.) und Neumayr (61.) besiegelten Puchs höchste Saisonpleite. Wie vergangenen Freitag übernahmen die Seekirchener auch dieses Mal zumindest für ein paar Stunden die Leaderposition. "Eine schöne Momentaufnahme", grinst Lapkalo. Wohlwissend, dass die Kuchler am heutigen Donnerstag mit einem vollen Erfolg bei den abstiegsbedrohten Gollingern wieder vorbeiziehen könnten. "In Wahrheit sind wir im Titelkampf momentan Passagier. Wir können nur unsere Aufgaben erledigen. Am Saisonende wissen wir, was es geworden ist. Entweder Platz eins oder halt Platz zwei."

