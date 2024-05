Souveräne Kuchler erobern Sonnenplatz zurück - Sorgenkinder bleiben ohne Ernte

Details Freitag, 31. Mai 2024 11:28

Der SV Kuchl hat den Druck standgehalten und ist an Fronleichnam zurück an die Salzburger-Liga-Spitze geklettert. Auswärts beim SC Golling fuhr die Hofer-Boyband einen klaren 5:0-Derbysieg ein. Im Keller blieb neben Golling auch Anif (0:2 in Bramberg) ohne Punkte.

Foto: Adi Aschauer

Kuchl machte im Gau-Duell die Musik

Die "Roten Teufel" starteten überfallsartig ins Tennengauer Derby. Nachdem die Torumrandung gleich zweimal eine Kuchler Führung verhindert hatte, sollte die Offensivmaschinerie der Gäste bis zur Halbzeitpause wie geschmiert laufen. Michael Perlak mit dem Dosenöffner (25.) und ein doppelter Alexander Hofer (29., 40.) brachten den Titelanwärter meterweit voran. "Wir haben richtig gut Fußball gespielt. Golling war mit dem 3:0 zur Pause noch gut bedient", bilanziert Kuchl-Übungsleiter Thomas Hofer hochzufrieden.





Foto: Adi Aschauer

Nervenspiel um Titel geht weiter

Die Hofer-Truppe ließ sich die Spielkontrolle auch nach dem Seitenwechsel nicht entreißen. Weitere Treffer von Marco Hödl (55.) und Horst Nestaval (93.) gestalteten den Derbyerfolg sogar noch höher. "Eine richtig gute Leistung von uns. Jetzt gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die Sonntagspartie gegen Henndorf", betont Kuchl-Übungsleiter Thomas Hofer. Da könnte sich das Spielchen der letzten Runden wiederholen. Seekirchen hat bereits am Samstag gegen Golling die Chance, um vorzulegen. Bei einem vollen Erfolg der Wallerseer müsste der SVK dann wieder nachlegen.

Ernteloser Oberpinzgau-Trip für Anif

Im Tabellenkeller war Golling übrigens nicht die einzige Mannschaft, die in der 28. Runde eine Niederlage einstecken musste. Auch Anif, das in Bramberg mit 0:2 unterlag, ging leer aus. Obwohl Schlussmann Adrian Hänsel pantherte, was das Zeug nur so hergab, besiegelten späte Treffer von Simon Kozak (71.) und Alexander Wangler (91.) die 16. Saisonpleite. Um den Gang in die 1. Landesliga abzuwenden, müssen die Tribl-Männer gegen Straßwalchen und Fixabsteiger Adnet einen Zwei-Punkte-Rückstand auf Golling aufholen. Henndorf als 13. ist vier Points weg.

