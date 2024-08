Nach Schreckmoment: Grödig besiegt Thalgau zum Auftakt klar

Details Samstag, 03. August 2024 10:58

Der SV Grödig hat den UFV Thalgau zum Auftakt in die neue Salzburger-Liga-Saison relativ deutlich gebogen. Nachdem Vlado Grabovica seine Grödiger heroisch vor dem Rückstand bewahrt hatte, drückten Manuel Krainz, Daniel Leitz und David Drljic zum summa summarum souveränen 3:0-Sieg ab.

Foto: FMT-Pictures/TA

Thalgau-Goals bleiben gegen Grödig eine Rarität

In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Grödiger gegen Thalgau (5:0 und 0:0) vier Punkte geholt und dabei keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Die Torsperre des ehemaligen Bundesligisten sollte auch beim gestrigen Saisonauftakt bestehen bleiben. "Im Endeffekt war's ein absolut verdienter Sieg", freut sich Grödig-Trainer Arsim Deliu über den maximalen Punktezuwachs.

Foto: FMT-Pictures/TA

Nötiges Spielglück auf heimischer Seite

100 Augenzeugen sahen, wie Grödig ambitioniert in dieses Duell startete. "Wir hatten viel Ballbesitz, waren gut drin, haben aber dann einmal richtig viel Glück gehabt", spricht Deliu einen echten Schockmoment an. Diesen gab's in der 19. Spielminute, als die Thalgauer einen schnellen Konter fuhren, Goalgetter Franz Mrkonjic in SVG-Keeper Grabovica allerdings seinen Meister fand. "Eine Sensationstat", betont Deliu, der kurz vor der Pause Manuel Krainzs etwas glücklichen Führungstreffer zum 1:0 bejubeln durfte (42.). "An einem guten Tag kann man den schon halten."

Foto: FMT-Pictures/TA

Trotz souveränem 3:0-Sieg: "Haben noch viel Arbeit vor uns"

In Durchgang zwei ließen die Deliu-Boys nichts mehr anbrennen. "Von Thalgau ist dann nicht mehr viel gekommen", berichtet Deliu. Während die heimische Defensive sattelfest stand, tüteten die Herren der Offensivabteilung mit zwei weiteren Goals den vollen Erfolg ein. Erst stellte Daniel Leitz nach Surr-Flanke per Kopf auf 2:0 (55.), ehe David Drljic im Nachspiel nach einem Foul an Füreder den fälligen Strafstoß zum 3:0 verwandelte (93.). "Der Auftakt ist geglückt, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns", drückt Deliu auf die Euphoriebremse. In der zweiten Runde muss Grödig zum SAK, Thalgau gastiert beim Aufsteiger Neumarkt.



