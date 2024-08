Mit Effizienz und Disziplin: Siezenheim schockt Titel-Mitfavorit Puch

Details Samstag, 03. August 2024 11:44

Titel-Mitfavorit FC Puch ist in die neue Saison gestolpert! Anlässlich der 1. Runde mussten sich die von Mersudin Jukic trainierten Tennengauer dem UFC Siezenheim daheim mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste, die den vollen Erfolg in der zweiten Hälfte unter Dach und Fach brachten, punkteten mit viel Effizienz und Disziplin.

Foto: Adi Aschauer

Gleichstand zur Pause

"Die Partie war eigentlich genau so, wie wir uns das vorgestellt und wie wir das im Vorfeld analysiert hatten", wurde Siezenheim-Übungsleiter Peter Urbanek im Pucher Waldstadion weiß Gott nicht überrascht. Seine etwas tiefer stehenden Siezenheimer überließen den heimischen Tennengauern den Ballbesitz, nur um selbst auf die blitzschnellen Umschaltmomente zu warten. "Damit haben wir ihnen den Zahn gezogen. Puch war über weite Strecken ideenlos", findet Urbanek. In der 17. Spielminute ging die Gastelf in Führung. Eine Freistoßflanke von Sturm fand das Haupt von Constantin Resch, der die Murmel ins lange Kreuzeck schweißte. Wenige Augenblicke vor dem Pausentratsch schlug Puch zurück. Melvis Memic stellte auf 1:1 (42.).

Foto: Adi Aschauer

Effiziente Siezenheimer zogen davon

Der zweite Spielabschnitt startete aus Pucher Sicht denkbar ungüstig. Bei Lukacevics missglücktem Rückpass spritzte Maximilian Breitenthaler dazwischen und brachte die Gäste neuerlich in Front. "Wir haben unsere Chancen effizient genutzt, hinten super verteidigt und in gewissen Szenen das nötige Glück gehabt. Aber das gehört in einem Auswärtsspiel bei einem Titel-Mitfavoriten auch dazu", sagt Urbanek, der im Schlussakt gar noch ein drittes Mal jubeln durfte: Breitenthaler brach am Flügel durch, bediente Patrick Mayer, der zum 1:3 abdrückte (73.). Auch Elias Hatzers Platzverweis (Gelb-Rot, 81.) sollte im Finish nicht mehr ins Gewicht fallen. "Aufgrund der Mannschaftsleistung war es ein verdienter Sieg", meint Urbanek, der gleich in der ersten Runde voll anschrieb. "Das ist für uns natürlich überragend. Besonders schön ist auch zu sehen, dass die Dinge funktionieren. Unsere Defensive ist stabil und in der Offensive sind wir immer für ein Tor gut."

