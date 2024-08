Hallwang gewinnt Duell der Aufsteiger

Details Samstag, 03. August 2024 17:51

Der UFC SV Hallwang hat am Freitagabend das Kräftemessen zweier Aufsteiger für sich entschieden. Zuhause gegen den TSV Neumarkt setzte sich die Borozni-Truppe knapp mit 2:1 durch. Ausgerechnet Ex-Neumarkter Lukas Zieher traf für die Hallwanger im Zweierpack.

Ex-TSVler besorgte Pausenführung

Am gestrigen Freitagabend standen sich auf Hallwanger Geläuf der Meister und der Dritte der abgelaufenen 1. Landesliga-Saison gegenüber. Nachdem die erste Halbzeit lange ohne Torerfolg verlaufen war, verwertete Lukas Zieher einen Pletschacher-Assist volley zum 1:0 (39.).

Ausgleich und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 46. Minute konnten die Gäste aus Neumarkt in Person von Hismael King den Ausgleich erzielen. Lange wahrte der Gleichstand aber nicht. In Minute 54 brachte Lukas Zieher nach Janjic-Vorlage die Hausherren neuerlich in Führung - 2:1. Die Borozni-Crew blieb in der weiteren Folge am Drücker. Simon Zieher - ebenfalls mit Neumarkt-Vergangenheit - scheiterte erst am Torgebälk (60.), ehe er im Finish nach einer herrlichen Einzelaktion knapp verzog. Am Ende blieb's beim 2:1-Sieg für die Hallwanger, die nach der 3:11-Schlappe im Landescup in der Liga ein Ausrufezeichen setzten. "Das tut richtig gut", bläst Hallwang-Übungsleiter Damir Borozni durch. Wohlwissend, dass die Neumarkter dieselbe Schuhgröße haben. "Das ist ein direkter Konkurrent von uns. Wichtig, dass wir da gewonnen haben."

Am zweiten Spieltag trifft Hallwang mit dem ASV auf einen weiteren Aufsteiger. Neumarkt empfängt Thalgau.

Salzburger Liga: Hallwang : Neumarkt - 2:1 (1:0)

54 Lukas Zieher 2:1

46 Hismael King 1:1

39 Lukas Zieher 1:0

