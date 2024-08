SV Seekirchen zwing in torreichem Saisonauftakt Hallein in die Knie

Details Samstag, 03. August 2024 19:25

Der SV Seekirchen hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Salzburger Liga hingelegt. In einem spannenden Spiel setzte sich der SV am Samstagnachmittag mit 4:2 gegen den UFC Hallein durch. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft, wobei die Heimischen immer wieder ihre Offensivkraft unter Beweis stellten. Dabei traten Ben Leitenstorfer und Fabian Neumayr als herausragende Spieler hervor.

Hausherren machen Rückstand wett

Das Spiel begann mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Bereits in der 16. Minute ging der UFC durch ein Tor von Florian Kiss in Führung. Kiss konnte einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich abschließen und die Gäste jubelten über das 0:1.

Seekirchen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte sofort auf den Ausgleich. In der 24. Minute hatte Fabian Neumayr die erste große Chance für die Gastgeber, traf jedoch nur die Stange. Doch nur wenige Minuten später war es dann soweit: Neumayr erzielte nach einem gelungenen Spielzug das 1:1. Die Partie war wieder völlig offen.

Seekirchen übernimmt das Kommando

In der Schlussphase der ersten Halbzeit erhöhte der SV den Druck. Ein weiteres Tor lag in der Luft, und tatsächlich gelang es den Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff, in Führung zu gehen. In der 45. Minute war es erneut Neumayr, der nach einer herrlichen Vorarbeit von Michael Aigner das 2:1 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der UFC Hallein, den Rückstand wettzumachen, und kam in der 58. Minute durch Eric Mitterlechner zu einer guten Ausgleichschance, die jedoch ungenutzt blieb. Seekirchen verteidigte geschickt und lauerte auf Kontergelegenheiten.

In der 72. Minute hatte Ben Leitenstorfer die große Möglichkeit, das 3:1 zu erzielen, doch diese Chance blieb noch ungenutzt. Sechs Minuten später machte er es dann besser: In der 78. Minute traf Leitenstorfer zum 3:1 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße.

Spannende Schlussminuten

Doch die Gäste gaben nicht auf und verkürzten in der 88. Minute durch Adrian Wagner auf 3:2. Es keimte noch einmal Hoffnung auf, doch der SV Seekirchen wusste darauf die passende Antwort. Nur zwei Minuten später machte Leitenstorfer mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 alles klar.

In der sechsminütigen Nachspielzeit,versuchte der UFC zwar noch einmal alles, aber die Abwehr der Heimischen hielt stand. Mit dem Schlusspfiff endete ein spannendes und torreiches Spiel, in dem der SV Seekirchen letztlich verdient die Oberhand behielt.

