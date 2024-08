Anif erteilt Aufsteiger ASV "eine Art Lehrstunde"

Details Sonntag, 04. August 2024 13:26

Das Erstrundenduell zwischen Aufsteiger ASV Salzburg und dem USK Maximarkt Anif ist sehr einseitig über die Bühne gegangen. Die Anifer erwiesen sich für die Städter als eine Nummer zu groß. Vier verschiedene Torschützen kanonierten das Eder-Kollektiv zu einem hochverdienten 4:0-Auswärtserfolg.

Foto: FMT-Pictures/TA

Anifer zogen anfangs giftigen ASVlern den Zahn

In Itzling waren es zunächst die Hausherren, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. "Der ASV war am Anfang sehr giftig, sehr aggressiv in den Zweikämpfen", gibt Anif-Trainer Thomas Eder zu. Kleinere Korrekturen ließen die Gäste aber immer besser werden. Eine Tatsache, die sich auch auf der Anzeigetafel bemerkbar machen sollte. In der 21. Minute brachte Emir Hamzic seine Anifer in Führung, die Patrick Sparber im Nachspiel der ersten Halbzeit auszubauen wusste - 0:2 (45.+1).

Foto: FMT-Pictures/TA

Städter kamen nicht mehr zurück

Wer mit einer Aufholjagd des Aufsteigers spekulierte, der wurde am gestrigen Fußballnachmittag bitter enttäuscht. Statt Anschlusstreffer hieß es kurz vor der Stundenmarke: Sack endgültig zugeschnürt. Christoph Siller stellte in Minute 59 auf 0:3 und sorgte gleichzeitig dafür, dass Anifs Saisonauftakt nach Maß immer konkretere Formen annahm. Dem nicht genug markierte Sebastian Reisinger im Schlussakt gar noch den 0:4-Endstand. "Am Ende haben wir hochverdient gewonnen", jubelt Eder über ein mehr als gelungenes Liga-Debüt als Cheftrainer der Anifer. Indes saß der Stachel bei den Itzlingern tief. "Das war schon eine Art Lehrstunde. Wir werden das Spiel kurz analysieren und müssen dieses dann aber schnell wieder abhaken", sagt ASV-Coach Adam Gawron. Das Aufsteigerduell in Hallwang wird für den ASV Salzburg am kommenden Spieltag im Zeichen der Wiedergutmachung stehen. Die Anifer wollen daheim gegen Straßwalchen nachlegen.

