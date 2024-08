UFC Hallein bezwingt Eugendorf - "Haben Entscheidung unnötig in die Länge gezogen"

Details Freitag, 09. August 2024 21:21

In einem intensiven und spannenden Spiel in der 2. Runde der Salzburger Liga setzte sich der UFC Hallein knapp mit 1:0 gegen den USC Eugendorf durch. Beide Mannschaften zeigten leidenschaftlichen Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute. Letztlich machte ein Tor von Boris Babic den Unterschied und bescherte den Gastgebern einen Sieg.

Foto: Adi Aschauer

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann flott und bereits in der ersten Minute musste USC-Torhüter Christoph Meissnitzer, nach einer tollen Aktion der Halleiner eingreifen. In der sechsten Minute setzte sich Sasa Peric auf der linken Seite gut durch und brachte eine gefährliche Flanke in die Mitte, doch Christopher Mayr setzte den Ball knapp über das Tor.

Mit Fortdauer der ersten Hälfte dominierten die Gastgeber das Spiel, während die Gäste überwiegend mit Verteidigungsarbeit beschäftigt waren. "Eugendorf war in dieser Phase ziemlich destruktiv", sagte Hallein-Dompteur Christoph Lessacher. Meissnitzer musste in der 21. Minute erneut eingreifen und verhinderte einen Rückstand für sein Team. Die Gäste aus Eugendorf taten sich weiterhin schwer, ins Spiel zu finden und verbrachten den Großteil der ersten Halbzeit in der Defensive.

Foto: Adi Aschauer

Babic schießt Hallein zum Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste - mit dem UFC Hallein am Drücker. Meissnitzer zeigte in der 61. Minute erneut eine starke Leistung und lenkte einen Schlenzer über das Tor zur Ecke. Die Halleiner drängten weiter auf die Führung, während Eugendorf kaum gefährliche Aktionen zustande brachte. In der 80. Minute war es schließlich soweit: Boris Babic erzielte für die Halleiner das entscheidende Tor zum 1:0, als er nach einer abgefälschten Müller-Vorlage einstiefelte.

Die Gäste versuchten in den letzten Minuten alles, um den Ausgleich zu erzielen. Hohe Bälle und verstärkter Druck nach vorne brachten jedoch nicht den gewünschten Erfolg. In der 88. Minute wurde ein vermeintlicher Ausgleichstreffer wegen einer Abseitsstellung von Mayr nicht anerkannt. "Im Großen und Ganzen war unser Sieg hochverdient. Wir haben die Entscheidung unnötig in die Länge gezogen", spricht Lessacher von einem Chancenwucher.

