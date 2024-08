Aufholjagd ohne Erfolg - Thalgau unterliegt Neumarkt nach großem Pausenrückstand knapp

Details Samstag, 10. August 2024 10:13

Der TSV Neumarkt hat die erste Points der noch jungen Salzburger-Liga-Spielzeit eingefahren. Der Aufsteiger, der zum Auftakt in Hallwang (1:2) den Kürzeren gezogen hatte, setzte sich auf heimischem Boden gegen den UFV Thalgau nach 3:0-Pausenführung am Ende hauchzart mit 3:2 durch.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Thalgau erwischte schlechte erste Hälfte, Atiabou traf dreifach

"In der ersten Halbzeit haben wir katastrophal verteidigt", geht Thalgau-Übungsleiter Tomislav Jonjic mit seinen Schützlingen hart ins Gericht. Die Thalgauer, die stets spielerische Lösungen suchten, machten sich das Leben auf Neumarkter Kunstgrün selbst schwer. Neumarkts Elias Atiabou avancierte zum großen Nutznießer und bestrafte die Schwächen in der Gäste-Hintermannschaft mit einem lupenreinen Hattrick (3., 22., 26.). "Mit der ersten Hälfte war ich zufrieden - die war echt gut. Alle drei Tore sind aus dem Spiel heraus gefallen", grinst Neumarkt-Coach Tomasz Gasiecki.

Jonjic-Buben kamen noch einmal gefährlich nahe

Schier ausweglos in Rückstand liegend, versuchten die Gäste nach dem Seitenwechsel noch einmal alles. "Bei 0:3 ist das gar nicht so einfach. Gegen einen Gegner mit der gewissen Leichtigkeit musst du 200 Prozent geben", meint Jonjic, der beäugte, wie seine Kicker tatsächlich zur großen Aufholjagd bliesen. Erst stellte Franz Mrkonjic auf 3:1 (66.), das 3:2 durch Almir Omanovic (90.) in der Schlussminute sollte jedoch den Tick zu spät fallen. "Neumarkt ist super gestanden, hat nur drei, vier Chancen von uns zugelassen. Wenn du einen Punkt holen willst, dann musst du dir mehr gute Möglichkeiten erarbeiten", bilanziert Jonjic. Derweil hieß es auf TSV-Seite: Ende gut, alles gut. "Nach der Pause war die Leistung so lala. Nach den Toren sind wir ein bisschen nervös geworden. Die drei Punkte haben wir - das macht uns zufrieden", so Gasiecki.

Salzburger Liga, 2. Runde

Freitag, 09.08.2024, 19:00, Neumarkt, Z: 110, SR: Dennis Hora

TSV Neumarkt 3:2 (3:0) UFV Thalgau

Neumarkt: Nikola Vukic, Dorian Simon, Maximilian Ploner, Dragisa Crnogorcevic, Nemanja Peric, Hismael King (60. Albert Saparbekov), Mustafa Yavuzer, Eric Friedl, Bernhard Pecho (K), Elias Atiabou (77. Fabian Gerbl), Pascal Gappmaier (52. Armin Cahtarevic)

Thalgau: Martin Nemeth, Bernhard Löw, Filip Pantelic (82. Andreas Schellnegger), Fabio Braunstein (HZ Almir Omanovic), Moritz Resch, Elias Fasching, Jakob Sedlinger (73. Niklas Buchegger), Andreas Rottensteiner (K) (82. Felix Auswöger), Simon Wintersteller, Mario Kreuzer, Franz Mrkonjic

Tore: 1:0 Elias Atiabou (3.), 2:0 Elias Atiabou (22.), 3:0 Elias Atiabou (26.), 3:1 Franz Mrkonjic (66.), 3:2 Almir Omanovic (90.)

Gelbe Karten: Gappmaier, Yavuzer, Pecho, Crnogorcevic bzw. Fasching, Omanovic

