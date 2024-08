"Co" Tribl coacht Anif gegen Straßwalchen zu zweitem Saisonsieg

Details Samstag, 10. August 2024 12:49

In Abwesenheit von Chefcoach Thomas Eder hat der USK Maximarkt Anif auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Die Anifer, die in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt gezittert hatten, zwangen den SV Straßwalchen knapp mit 2:1 in die Knie und halten nach zwei Partien bei sechs möglichen Points.

Anifer wurden besser und besser

Der Start dieser Partie war von beidseitigem Abtasten geprägt. Nach einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Anifer in der 24. Minute durch Patrick Sparber in Führung. Ein schön herausgespielter Angriff wurde vom Goalgetter eiskalt abgeschlossen. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Platzherren mehr und mehr das Kommando.

Hitzige Szenen und Happy End für Anif

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams motiviert zurück aufs Feld. Das Spiel blieb weiterhin intensiv, und die Stimmung wurde immer hitziger. In der 60. Minute traf Daniel Chudoba vom Elferpunkt zum 1:1-Ausgleich, sieben Minuten danach brachte Sparber Anif mit seinem zweiten Streich neuerlich in Front (67.). Nachdem Christian Haller mit Gelb-Rot vom Feld geflogen war, ergaben sich für die Hausherren Räume und Chancen, den Sieg noch in die Höhe zu schrauben. Am Ende blieb's aber beim knappen 2:1. "Ein Willenssieg", sagt Anif-"Co" Fabian Tribl, der Chefcoach Eder (bei Olympia im Einsatz) optimal vertrat.

Salzburger Liga: Anif : Straßwalchen - 2:1 (1:0)

67 Patrick Sparber 2:1

60 Daniel Chudoba 1:1

20 Patrick Sparber 1:0

