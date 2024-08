Avdics Last-Minute-Goal macht Puch-Fehlstart perfekt

Details Montag, 12. August 2024 17:29

Eine Woche nach der 1:3-Heimniederlage gegen Siezenheim zog der FC Puch auswärts beim SV Bürmoos mit 2:3 den Kürzeren. Drei Platzverweise und ein Bürmoos' Last-Minute-Treffer sorgten für pure Dramatik. Der Fehlstart für den Titelaspiranten aus dem Tennengau ist somit perfekt.

Viel Aufregung in Hälfte eins

Langweilig wurde den rund 350 Augenzeugen in der Bürmooser Seearena weiß Gott nicht. In der ersten Halbzeit wurd's ein ums andere Mal richtig hitzig. Während Lazar Ugrinovic die Hausherren gleich zweimal per Elfmeter (17., 45.+7) zu einer 2:0-Führung schoss, wurden mit Matthew O'Connor (Verhinderung einer klaren Torchance, 30.) und Bernhard Hansen (Tätlichkeit, 45.+4) die beiden Schlussmänner mit glatt Rot vom Platz gestellt.

Puchs Aufholjagd blieb unbelohnt

Wer dachte, die zweite Halbzeit könnte mit der ersten niemals mithalten, der irrte. Der zweite Durchgang begann nämlich mit einem weiteren Paukenschlag. In der 46. Minute sah Bürmoos' Manuel Jung die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Damit musste die Heimmannschaft die gesamte zweite Hälfte mit nur neun Spielern bestreiten. Der FC Puch nutzte die Überzahl sofort aus: Patrick Schober erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, Melvis Memic traf vier Minuten danach zum 2:2-Ausgleich (56.).

Trotz Überzahl schafften es Puch, das einmal am Alu scheiterte, nicht, die Partie zahlenmäßig auf ihre Seite zu lenken. In der Nachspielzeit sollte es für den Titelanwärter schließlich die ganz, ganz kalte Dusche geben. Hasan Avdic erzielte das vielumjubelte 3:2 für den SV Bürmoos. Ein Treffer, der die Seearena zum Beben brachte, die Heimfans in Ekstase versetzte und die Pucher währenddessen ins Tal der Tränen stieß. "Die Sachen, die wir uns vor der Partie vorgenommen hatten, konnte die Mannschaft nicht umsetzen. Ich bin sehr enttäuscht", sagt Puch-Coach Mersudin Jukic.

Salzburger Liga: Bürmoos : Puch - 3:2 (2:0)

90 Hasan Avdic 3:2

56 Melvis Memic 2:2

52 Patrick Schober 2:1

52 Lazar Ugrinovic 2:0

17 Lazar Ugrinovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.