Überlegener Sieg für Seekirchen in Golling - Neumayr trifft im Dreierpack

Im Aufeinandertreffen der Salzburger Liga zwischen dem SC Golling und dem SV Seekirchen ließen die Gäste vom Wallersee vom Start weg keine Zweifel aufkommen. Am Ende feierte der Vorjahres-Zweite einen souveränen 5:0-Auswärtserfolg. Besonders Fabian Neumayr glänzte mit drei Treffern und führte sein Team zu einem mehr als überzeugenden Sieg.

Foto: Adi Aschauer

Seekirchen für Golling eine Nummer zu groß

"Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Die Leistung war schwer okay. Wir sind sehr zufrieden", sagt Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo nach einem überzeugenden Auftritt in Golling. Nachdem in der Vorwoche mit Hallein ein hartnäckiger Auftaktgegner mit 4:2 bezwungen worden war, ließ Seekirchen einen höchst souveränen 5:0-Auswärtssieg folgen.

Foto: Adi Aschauer

Neumayr geigte mit Hattrick auf

Die Weichen im Gollinger Rabensteinstadion wurden aus Seekirchener Sicht schon in den ersten 45 Minuten gestellt. Mit zwei Toren binnen sechs Minuten besorgte Fabian Neumayr (21., 27.) seiner Crew eine 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Dominanz des amtierenden Vizemeisters der Salzburger Liga fort. Michael Aigner (54.) und Hattrick-Schütze Neumayr (61.) schraubten die Gäste-Führung weiter in die Höhe, ehe Christoph Chudoba in der 83. Minute für die letzte Jubeltraube sorgte - 0:5.

Salzburger Liga: Golling : Seekirchen - 0:5 (0:2)

83 Christoph Chudoba 0:5

61 Fabian Neumayr 0:4

54 Michael Aigner 0:3

27 Fabian Neumayr 0:2

21 Fabian Neumayr 0:1

