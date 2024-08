Goldtreffer von Harald Nindl sichert Bramberg in Siezenheim drei Punkte

Details Montag, 12. August 2024 17:56

In einem hochspannenden Salzburger-Liga-Duell setzte sich die TSU Bramberg knapp mit 1:0 gegen den UFC Siezenheim durch. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und einigen strittigen Szenen geprägt. Während die Gäste aus dem Pinzgau vor allem in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft waren, konnte Siezenheim im zweiten Durchgang mehr Druck ausüben. Doch am Ende sollte es für die Hausherren nicht für etwas Zählbares reichen - Bramberg sicherte sich die drei Punkte.

Harald Nindl ließ Bramberg früh jubeln

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass die TSU Bramberg entschlossener in das Spiel ging. Nach einem vielversprechenden Angriff in der 16. Minute steckte Taner Yildirim präzise auf Harald Nindl durch. Dessen Hereingabe prallte nach einem Querschläger eines Siezenheimers unter die Latte und führte zum 1:0 für die Gäste.

Die Gastgeber aus Siezenheim hatten Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden. Bei gefühlten 35 Grad auf dem Platz liefen sie den Gästen oft hinterher. Die Dominanz der Gäste aus dem Pinzgau war augenscheinlich, während Siezenheim sich mühte, ins Spiel zu kommen. Bis zur Halbzeitpause blieb das Bild unverändert. In der 31. Minute gab es Elferalarm im Strafraum der Hausherren, doch der Schiedsrichter entschied, dass die Situation nicht für einen Strafstoß ausreichte.

Gäste brachten knappen Vorsprung ins Ziel

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen. Die Hausherren kamen zunehmend besser ins Spiel und setzten die Gäste unter Druck. In der 74. Minute gab es erneut Elferalarm im Strafraum der Siezenheimer, doch der Schiedsrichter entschied auf Vorteil, den David Nindl nicht nutzen konnte. Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, hatte Tobias Schwaighofer eine Großchance für Siezenheim. Sein platzierter Flachschuss aus 25 Metern knallte ans Alu - Bramberg konnte die Situation klären.

Der knappe Spielstand von 1:0 für die Gäste stand auf Messers Schneide. Der Schiedsrichter zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an, was bei den Anhängern der Gäste für Unmut sorgte, die sich bereits auf die drei Punkte freuten. Die Schlussphase war von Spannung und intensiven Zweikämpfen geprägt, doch trotz aller Bemühungen der Gastgeber konnte Siezenheim den Ausgleich nicht mehr erzielen. Nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und die TSU Bramberg konnte einen knappen 1:0-Sieg feiern. "Am Ende nicht unverdient. Es war ein typischer Abnützungskampf, in dem uns oft die Zielstrebigkeit gefehlt hat", sagt Siezenheim-Coach Peter Urbanek.

Salzburger Liga: Siezenheim : Bramberg - 0:1 (0:1)

14 Harald Nindl 0:1

