1:2, 3:2, 3:4! Straßwalchen unterliegt Hallwang in "vogelwilder" Partie

Der SV Straßwalchen hat heute in der Nevoga-Arena gegen Aufsteiger UFC SV Hallwang den Kürzeren gezogen. Nach einem völlig verrückten Spielverlauf mit einigen Wendungen unterlagen die Grün-Weißen letztlich mit 3:4.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Straßwalchen kaufte Hallwang anfangs die Schneid' ab

"Wir haben schon einen Matchplan, aber am Anfang überhaupt keinen Zugriff gehabt", gibt Hallwang-Dompteur Damir Borozni zu Protokoll. Die Straßwalchener nahmen dem Aufsteiger den Wind aus den Segeln, ließen Ball und Gegner gekonnt laufen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte fand die Borozni-Truppe besser ins Spiel und zeigte viel Kaltschnäuzigkeit. Michael Pletschacher nutzte eine der wenigen Chancen und traf zum 0:1 (38.). Für eine Pausenführung sollte es aber nicht reichen. Die Antwort der Hausherren kam noch vor der Pause, als David Schörghofer einen individuellen Fehler der Gäste eiskalt bestrafte - 1:1 (42.).

Frischer Wind und Erfolg kam von der Bank

Zur Pause nahm Borozni den ersten Wechsl vor - schickte Simon Zieher für Philipp Hartl aufs Grün. Erstgenannter war es auch, der seine Hallwanger in der 50. Minute wieder in Führung brachte. "Wir waren gut drin und haben in dieser Phase so gut wie alles wegverteidigt", war Borozni mit dem Beginn des zweiten Durchgangs hochzufrieden. Weil aber Damir Music (67.) nach einem ruhenden Ball und abermals Schörghofer (74.) netzten, musste die Gastelf plötzlich einem Rückstand hinterherhecheln. Logisch also, dass Hallwang im Endspurt noch einmal alles auf eine Karte setzte, zwar nichts am System, aber am Personal änderte. Mit Erfolg. Sebastian Wörndl drückte in der 83. Minute zum Ausgleich ab, ehe dem eingewechselten Leon Gashi vier Minuten danach gar noch der Siegestreffer glückte (87.). "Dass wir von der Bank nachdrücken können, ist natürlich super. Es war vogelwild. Weil wir als Aufsteiger immer wieder zurückgekommen sind, finde ich, dass der Sieg am Ende schon in Ordnung geht", sagt Borozni, der auf den letzten Metern noch einen Gashi-Stangenschuss notierte.

"Sind über jeden Punkt froh"

Mit sieben Zählern aus den ersten drei Partien darf und kann der Aufsteiger mehr als zufrieden sein. Positiv: Bezüglich Personal scheinen die Hallwanger noch Luft nach oben zu haben. "Aktuell fehlen mir noch ein paar Spieler. In drei, vier Wochen sollten dann alle dabei sein", erklärt Borozni. Bis man dann wirklich mit der vollen Kapelle ausrücken kann, will das Borozni-Kollektiv so viele Früchte wie möglich holen. "Gerade in dieser Phase sind wir über jeden Punkt froh." Nächste Woche empfängt Hallwang Puch, für Straßwalchen wird's beim ASV in Itzling indes um den ersten Saisonsieg gehen.

Salzburger Liga, 3. Runde

Donnerstag, 15.08.2024, 18:00, Nevoga-Arena, Z: 250, SR: Andreas Marcinko

SV Straßwalchen 3:4 (1:1) UFC SV Hallwang

Straßwalchen: Nico Tezzele, David Schörghofer, David Kriechbaum (HZ Luca Forthuber), Marco Berner, Lucas Wildmann (83. Mathias Chudoba), Bence Toth, Daniel Weiss, Daniel Chudoba (64. Ajdin Islamovic), Florian Bichler, Damir Music, Yannick Johnson (K)

Hallwang: Tobias Hauser, Stefan Eingang (K) (78. Dominik Borozni), Ante Skaro, Philipp Hartl (HZ Simon Zieher), Sebastian Wörndl, Jacob Mitterbauer, Radivoje Janjic, Johannes Abraham (68. Edib Jukic), Michael Pletschacher, Aleskandar Gligoric (63. Leon Gashi), Stefan Federer (78. Fabian Purkrabek)

Tore: 0:1 Michael Pletschacher (38.), 1:1 David Schörghofer (42.), 1:2 Simon Zieher (50.), 2:2 Damir Music (67.), 3:2 David Schörghofer (74.), 3:3 Sebastian Wörndl (83.), 3:4 Leon Gashi (87.)

Gelbe Karten: Music bzw. Janjic

Gelb-Rot: Janjic (94.)

