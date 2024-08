Thalgau atmet nach erstem Saisonsieg auf - SAK bleibt weiter punktelos

Details Freitag, 16. August 2024 10:01

Das Duell zweier bis dato noch punktelosen Teams ist am gestrigen Feiertag klar an den UFV Thalgau gegangen. Die Jonjic-Boyband schickte den SAK 1914 mit einem 3:0 nach Hause. Bernhard Löws Traumtor avancierte dabei zum Dosenöffner.

Foto: FMT-Pictures/TA

Löw-Traumtor ließ die Heimischen jubeln

Thalgau und der SAK waren in den ersten beiden Runden leer ausgegangen. "Deswegen war der Druck für beide groß", wusste auch Thalgau-Übungsleiter Tomislav Jonjic. Und anfangs machte es den Anschein, als würden die Nonntaler gleich einmal Druck vom Kessel lassen. Die Athletiker tauchten in der Anfangsviertelstunde gleich zweimal gefährlich vor der heimischen Hütte auf - Arber Tafilaj scheiterte erst an Keeper Martin Nemeth, kurz darauf an einen heroisch agierenden Thalgau-Verteidiger, der das Spielgerät gerade noch von der Linie kratzte. Danach wurden auch die Hausherren im gegnerischen Strafraum vorstellig. Nachdem Kreuzer und Wintersteller noch knapp am 1:0 vorbeigeschrammt waren, detonierte ein Löw-Geschoss aus dem Rückraum nach einem Eckball punktgenau im Kreuzeck - 1:0 (36.). "Ein Traumtor ", jubelte Jonjic mit.

Foto: FMT-Pictures/TA

Vorne und hinten: Thalgau überzeugte auf allen Linien

Just nachdem der SAK wieder besser ins Spiel gefunden hatte, verdoppelten die Thalgauer ihren Bonus. Nach einer Pantelic-Hereingabe war Kreuzer mit der Birne zur Stelle und stellte auf 2:0 (60.). In Minute 75 war der Sack endgültig zu, als Löws abgefälschter Freistoß zum 3:0 ins Glück segelte. "Wir haben in manchen Situationen das nötige Spielglück gehabt. Die drei Punkte sind sehr wichtig", sagt Jonjic, der im Finish noch beäugte, wie Nemeth eine weitere Tafilaj-Chance entschärfte. "Er hat super gehalten."

Foto: FMT-Pictures/TA

Salzburger Liga, 3. Runde

Donnerstag, 15.08.2024, 17:00, Thalgau, Z: 150, SR: Patrick Übleis

UFV Thalgau 3:0 (1:0) SAK 1914

Thalgau: Martin Nemeth (K), Bernhard Löw, Filip Pantelic, Fabio Braunstein (59. Raffael Schörgi), Moritz Resch, Elias Fasching, Jakob Sedlinger (59. Andreas Schellnegger), Almir Omanovic (79. Niklas Buchegger), Simon Wintersteller, Mario Kreuzer (88. Alexander Schrofner), Franz Mrkonjic (88. Felix Auswöger)

SAK: Fabian Oshowski, Artur Bakai, Luca Griessner (HZ Felix Hager), Niklas Preslmayr, Tobias Hochleitner, Matthias Gallei (K), Elias Berbalk, Adrian Sulejman, Dominik Prötsch (70. Bartu Ötztürk), Arber Tafilaj, Jonas Konrad-Larionows (70. Fabian Wallner)

Tore: 1:0 Bernhard Löw (38.), 2:0 Mario Kreuzer (60.), 3:0 Bernhard Löw (75.)

Gelbe Karten: Schörgi bzw. Bakai

