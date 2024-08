Drittes Spiel, dritter Sieg! SV Seekirchen mit lupenreinem Saisonstart

Details Freitag, 16. August 2024 21:06

Der SV Seekirchen setzte sich in der dritten Runde der Salzburger Liga klar gegen den UFC Siezenheim durch. In einem von Anfang an dominierten Spiel konnte die Heimmannschaft mit einem 3:0-Endstand einen deutlichen Sieg einfahren. Bereits zur Halbzeit führte der SV Seekirchen mit 2:0, bevor ein weiteres Tor in der zweiten Hälfte das Ergebnis und den dritten Saisonsieg besiegelte.

Dominanter Start des SV Seekirchen

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte der SV Seekirchen, dass er das Heft in die Hand nehmen wollte. Schon in der vierten Minute hatte Fabian Büchele die erste große Chance des Spiels, verfehlte jedoch knapp das Tor. Nur drei Minuten später machte er es besser: In der siebten Minute köpfte Büchele nach einer präzisen Flanke den Ball ins Netz und brachte den SV in Führung.

In der 14. Minute war klar zu erkennen, dass das Spiel von den Gastgebern kontrolliert wurde. Sie ließen dem UFC Siezenheim kaum Raum zur Entfaltung und bestimmten das Geschehen auf dem Platz. Diese Dominanz führte zu weiteren Chancen, wie in der 30. Minute, als der SV Seekirchen erneut eine Möglichkeit hatte, die Führung auszubauen.

Der UFC Siezenheim kam erst in der 34. Minute zum ersten Torschuss, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. Kurz darauf, in der 38. Minute, erhöhte Christoph Chudoba für den SV Seekirchen auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Neumayr setzte Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Der SV Seekirchen kontrollierte weiterhin das Spiel, während Siezenheim defensiv agierte und nur selten in die Nähe des gegnerischen Tores kam. Maximilian Breitenthaler hatte die beste Chance für die Gäste, scheiterte jedoch am starken SV-Torhüter.

Das Spiel plätscherte in der Folge etwas vor sich hin. Der UFC Siezenheim spielte weiterhin sehr defensiv. Diese Taktik führte jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. Der SV Seekirchen blieb geduldig und wartete auf die nächste Gelegenheit.

In der 83. Minute war es dann soweit: Fabian Neumayr erzielte das dritte Tor für den SV und stellte den Endstand von 3:0 her. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Heimmannschaft konnte einen verdienten Sieg feiern. "Es war zwar nicht unsere beste Leistung, aber das Ergebnis geht so absolut in Ordnung", sagt Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo.

