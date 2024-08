Knoten geplatzt! Puch schlägt Anif 2:0

Details Samstag, 17. August 2024 11:43

Nach den zwei Auftaktniederlagen gegen Siezenheim (1:3) und Bürmoos (2:3) hat der FC Puch endlich angeschrieben. Der Titelaspirant setzte sich gegen den USK Maximarkt Anif summa summarum mit 2:0 durch. Nachdem die Partie lange torlos geblieben war, avancierte die Rote Karte für Anifs Michael Neureiter zum Gamechanger.

Foto: Adi Aschauer

Torgebälk verhinderte hüben und drüben einen Treffer

"Klar, nach zwei Niederlagen läuft alles nicht mehr so locker, nicht mehr so flüssig. Aber ich glaube immer an meine Mannschaft, die unter der Woche gut trainiert und richtig Gas gibt", ließ sich Puch-Trainer Mersudin Jukic vom Fehlstart nicht aus der Balance bringen. Im Heimspiel gegen bis dato makellose Anifer begegneten sich die beiden Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. "Es ging hin und her, wobei viel Abwarten dabei war", bilanziert Jukic, der in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten einen Alu-Treffer notierte.

Foto: Adi Aschauer

Nach Neureiter-Platzverweis drückte Puch doppelt ab

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Pucher langsam, aber doch Fahrt auf. "Wir haben gewusst, dass wir mehr tun, mehr investieren müssen, um zu unseren Chancen zu kommen", so Jukic weiter. Die Tennengauer zeigten sich verbessert und stellten im Laufe der zweiten Halbzeit die Weichen auf Heimsieg. Nachdem Anif-Defensivmann Michael Neureiter wegen Verhinderung einer klaren Torchance mit Rot vom Feld geflogen war (65.), traf Melvis Memic per Abpraller nach abgewehrtem Hölzl-Versuch zum 1:0 (69.), ehe Sebastian Hölzl die Murmel nach einer Überzahlsituation am rechten Flügel gekonnt zum 2:0 ins lange Eck legte (75.). "Am Schluss hatten wir noch die ein oder andere Chance, aber wichtig war, dass wir endlich angeschrieben haben. Es waren zwei verschiedene Hälften. Die Rote Karte hat uns natürlich auch in die Karten gespielt", freut sich Jukic über die erste drei Saisonpunkte. Ein Jukic-Lob bekam übrigens auch das Schiedsrichtergespann ab. "Die Schiedsrichter aus Deutschland waren top. Wie sie mit uns reden, wie sie Situationen erklären, ist einfach nur super."

Foto: Adi Aschauer

Salzburger Liga, 3. Runde

Freitag, 16.08.2024, 19:00, Waldstadion Puch, Z: 330, SR: BFV-Schiedsrichter

FC Puch 2:0 (0:0) USK Maximarkt Anif

Puch: Stipo Colic (K), Pavle Ratkov, Gabriel Lukacevic, Yasin Gürcan, Sanel Jukic, Eugen Rexhepi (57. Sebastian Hölzl), Philipp Oberauer (57. Kenan Sejdic), Patrick Schober (84. Paul Malirsch), Nino Lesjak (57. Dario Bijelic), Melvis Memic (91. Elias Plappert), Raphael Kalteis

Anif: Josef Stadlbauer, Bünyamin Aksoy (83. Lucas Schuhmann), Laurenz Angerer, Taus Askhabov (HZ Emir Islami), Michael Neureiter, Matthias Strobl (83. Leonhard Hausbacher), Amir Aliu (73. Timo Stadlberger), Alexander Posch (K), Emir Hamzic, Christoph Siller (73. Halil Erkek), Patrick Sparber

Tore: 1:0 Melvis Memic (69.), 2:0 Sebastian Hölzl (75.)

Gelbe Karten: Gürcan, Ratkov, Oberauer, Hölzl, Memic bzw. Askhabov, Stadlbauer, Islami

Gelb-Rot: Gürcan (88.)

Rot: Neureiter (65.)

