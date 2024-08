Neumarkt triumphiert in Itzling - Atiabou schlägt erneut zu

Details Samstag, 17. August 2024 15:41

Das erste Duell zweier Aufsteiger hatte der TSV Neumarkt in Runde eins gegen Hallwang (1:2) noch verloren. Gestern konnten die Gasiecki-Männer bei Ebenfalls-Aufsteiger ASV Salzburg einen 4:1-Sieg davontragen. Elias Atiabou, der zwei Goals erzielte, zeigte dabei einmal mehr seine Offensivqualitäten.

Foto: FMT-Pictures/TA

Actiongeladener Beginn, Führung und Ausgleich binnen weniger Sekunden

Das Spiel zwischen dem Zweiten und Dritten der abgelaufenen 1. Landesliga-Saison startete furios. In der dritten Spielminute wurde das vermeintliche 0:1 wegen Handspiels aberkannt, vier Minuten später flog auf der Gegenseite ein Morariju-Freistoß aus 18 Metern gegen den Pfosten (7.). In der 25. Minute durfte schließlich das erste Mal gejubelt werden - Endrit Sllamniku brachte die Itzlinger mit 1:0 in Führung. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer. Eric Friedl stellte postwendend auf 1:1 (26.).

Foto: FMT-Pictures/TA

Viel Geschwindigkeit auf Seiten der Neumarkter

Nachdem Ogunlade hüben eine ASV-Top-Chance ausgelassen und Keeper Paul Schranz drüben eine Neumarkt-Gelegenheit entschärft hatte, sorgte Hismael King für die Wende (37.). "Ihre schnellen Spieler haben uns Probleme bereitet", spricht ASV-Obmann Robert Neureiter den temporeichen Offensivfußball der Neumarkter an.

Foto: FMT-Pictures/TA

Atiabou entschied die Partie

Nach der Pause schalteten die Gäste aus Neumarkt noch einen Gang höher. Die Städter bekamen Elias Atiabou nicht so wirklich in den Griff. Der Knipser in den Reihen der Gäste stellte in der 57. Minute auf 1:3, nur um in Minute 75 den klaren 4:1-Auswärtssieg zu besiegeln. Die aktuelle Form des TSV-Stürmers ist bemerkenswert. Atiabou drückte in der Vorwoche dreimal ab, jetzt zweimal.

Salzburger Liga: ASV Salzburg : Neumarkt - 1:4 (1:2)

75 Elias Atiabou 1:4

57 Elias Atiabou 1:3

37 Hismael King 1:2

26 Eric Friedl 1:1

25 Endrit Sllamniku 1:0

