USC Eugendorf und SC Golling teilen Punkte

Ein intensives Spiel der Salzburger Liga zwischen dem USC Eugendorf und dem SC Golling endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und kreierten zahlreiche Chancen. Während Eugendorf in der zweiten Halbzeit durch ein Kopfballtor von Philipp Teufl in Führung ging, glichen die Gäste aus Golling kurz darauf durch Lukas Poindl aus.

Keine Tore in Halbzeit eins

Das Spiel begann lebhaft, wobei beide Mannschaften versuchten, früh die Kontrolle zu übernehmen. In den ersten zehn Minuten hatte Eugendorf eine vielversprechende Aktion, doch Philipp Teufl stand knapp im Abseits. Wenig später erhielt Golling einen Freistoß an der Strafraumgrenze, der jedoch keine Gefahr darstellte.

In der 16. Minute hatten Sasa Peric und Timo Portenkirchner eine gute Kombination, doch der Schuss von Portenkirchner ging über den Zaun. Eugendorf dominierte weiterhin das Spiel, konnte jedoch trotz einiger gefährlicher Aktionen keine nennenswerten Chancen herausspielen.

Golling hatte ebenfalls seine Momente, aber es fehlte an der Präzision. Christoph Meissnitzer im Tor von Eugendorf zeigte in der 42. Minute sein Können, als er mehrere Nachschüsse nach einem abgefälschten Freistoß parierte. Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl beide Teams bemüht waren, den Führungstreffer zu erzielen.

Hausherren dürfen sich über Führung nicht lange freuen

Nach dem Wiederanpfiff startete Eugendorf mit viel Elan. Ein Kopfball nach einem Eckball in der 56. Minute konnte jedoch von Gollings Schlussmann pariert werden. Das Spiel wurde zunehmend intensiver und von mehreren Unterbrechungen aufgrund von Verletzungen geprägt. In der 61. Minute musste ein Gollinger Spieler vom Platz getragen werden, was zu einer längeren Spielpause führte.

Das Tempo nahm wieder zu, und in der 70. Minute brach der Bann: Philipp Teufl brachte Eugendorf mit einem präzisen Kopfball in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn Golling schaffte bereits zwölf Minuten später den Ausgleich. Lukas Poindl erzielte das 1:1 und motivierte sein Team zu weiteren Angriffen.

In einer spannenden Schlussphase drückten die Heimischen auf den Siegtreffer, während Golling nach einer Gelb-Roten Karte für Lukas Poindl in Unterzahl agieren musste. Trotz mehrerer guter Chancen, darunter zwei knappe Kopfballversuche von Hannes Endletzberger und Tobias Messner in der 90. Minute, blieb es beim 1:1. Die vierminütige Nachspielzeit brachte keine Veränderung, und so endete das Spiel mit einer Punkteteilung.

